今起飆逾30度高溫這天熱爆台北恐焚風 下周三雨炸全台大降溫

未來1周天氣前後大不同。中央氣象署預報員林定宜表示，下周二之前都是屬於暖熱的天氣，下周三之後天氣轉為溼涼，特別是北部和東北部地區。

林定宜表示，從華南到台灣上空雲量偏多，這些中層雲系大致上不太會下雨，但是今天清晨中部以北有些中層飄過來的回波水氣，也造成東部地區零星降雨，雨勢不是很明顯。

台灣今天主要吹西南風到偏南風的風向，屬於比較暖熱的天氣。林定宜表示，明天有一波鋒面從台灣北部海面通過，不過這波鋒面結構不是很好，比較鬆散，帶來的降雨影響有限。下周一仍吹偏南風到西南風的風向，台灣地區依然屬於暖熱天氣。

林定宜表示，主要鋒面在華南逐漸建立，到下周二鋒面比較靠近台灣、但是還沒有抵達，台灣附近吹的是比較強的西南風，可能會帶來比較熱的天氣，所以下周二溫度可能比較高。

今天的天氣預報，林定宜表示，今天台灣附近水氣偏多，中部以北地區不定時零星短暫雨出現，中午過後在北部、東北部、各地山區有零星短暫雨的機會。溫度方面，今天比較暖熱，北中南高溫可以來到32至33度左右，宜花東高溫28至30度，外島26至28度高溫。

降雨趨勢，林定宜表示，明天因為鋒面通過北部海面，帶來不穩定的天氣，北部和東北部、各地山區中午過後下雨機率比較高，下周一至下周二相對降雨比較緩和的期間，除了山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴、比較暖熱的天氣。

林定宜表示，下周三由於鋒面通過，再加上東北季風增強的影響，各地降雨機會提高。下周四、下周五東北季風再加上華南雲雨區東移的影響，降雨還是持續，特別是中部以北、東半部、南部山區降雨機率比較高，而且可能會有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度趨勢，林定宜表示，下周二之前都是比較暖熱的天氣，西半部高溫都可以來到30度以上，下周二西南風比較強，中南部近山區、台北盆地、東南部地區甚至可能有焚風發生機率。下周三至下周四又是另外一個降溫的情形，特別是北部和東北部高溫下降比較明顯、降溫幅度可能達到6、7度左右。

中央氣象署發布強風特報，西南風增強，今天下午至明天上午，蘭嶼、桃園市、新竹市、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。