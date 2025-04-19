快訊

獨／恐怖狼父1周2次性侵幼女 還持按摩棒謊稱「媽媽的玩具」

山下智久在台灣！3度合體周杰倫 交情內幕曝光！

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

聽新聞
0:00 / 0:00

今起飆逾30度高溫這天熱爆台北恐焚風 下周三雨炸全台大降溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天台灣附近水氣偏多，中部以北地區不定時零星短暫雨出現，中午過後在北部、東北部、各地山區有零星短暫雨的機會。本報資料照片
今天台灣附近水氣偏多，中部以北地區不定時零星短暫雨出現，中午過後在北部、東北部、各地山區有零星短暫雨的機會。本報資料照片

未來1周天氣前後大不同。中央氣象署預報員林定宜表示，下周二之前都是屬於暖熱的天氣，下周三之後天氣轉為溼涼，特別是北部和東北部地區。

林定宜表示，從華南到台灣上空雲量偏多，這些中層雲系大致上不太會下雨，但是今天清晨中部以北有些中層飄過來的回波水氣，也造成東部地區零星降雨，雨勢不是很明顯。

台灣今天主要吹西南風到偏南風的風向，屬於比較暖熱的天氣。林定宜表示，明天有一波鋒面從台灣北部海面通過，不過這波鋒面結構不是很好，比較鬆散，帶來的降雨影響有限。下周一仍吹偏南風到西南風的風向，台灣地區依然屬於暖熱天氣。

林定宜表示，主要鋒面在華南逐漸建立，到下周二鋒面比較靠近台灣、但是還沒有抵達，台灣附近吹的是比較強的西南風，可能會帶來比較熱的天氣，所以下周二溫度可能比較高。

今天的天氣預報，林定宜表示，今天台灣附近水氣偏多，中部以北地區不定時零星短暫雨出現，中午過後在北部、東北部、各地山區有零星短暫雨的機會。溫度方面，今天比較暖熱，北中南高溫可以來到32至33度左右，宜花東高溫28至30度，外島26至28度高溫。

降雨趨勢，林定宜表示，明天因為鋒面通過北部海面，帶來不穩定的天氣，北部和東北部、各地山區中午過後下雨機率比較高，下周一至下周二相對降雨比較緩和的期間，除了山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴、比較暖熱的天氣。

林定宜表示，下周三由於鋒面通過，再加上東北季風增強的影響，各地降雨機會提高。下周四、下周五東北季風再加上華南雲雨區東移的影響，降雨還是持續，特別是中部以北、東半部、南部山區降雨機率比較高，而且可能會有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度趨勢，林定宜表示，下周二之前都是比較暖熱的天氣，西半部高溫都可以來到30度以上，下周二西南風比較強，中南部近山區、台北盆地、東南部地區甚至可能有焚風發生機率。下周三至下周四又是另外一個降溫的情形，特別是北部和東北部高溫下降比較明顯、降溫幅度可能達到6、7度左右。

中央氣象署發布強風特報，西南風增強，今天下午至明天上午，蘭嶼、桃園市、新竹市、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

林定宜表示，下周二甚至下周三之前，金馬地區可能有霧或低雲影響能見度，注意航班資訊。

今天的天氣預報。圖／中央氣象署提供
今天的天氣預報。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天路上強風特報鄉鎮燈號。圖／中央氣象署提供
今天路上強風特報鄉鎮燈號。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 高溫

延伸閱讀

北台灣今降溫原因曝 周五起變天轉溼 這天雷雨轟中部以北

明雨勢趨緩！周末鋒面降雨範圍擴大 日夜溫差達10度

晚間雨勢趨緩！下一波鋒面將來襲 周末慎防凶猛雨彈

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

相關新聞

ChatGPT取代心理諮商 專家：「非語言訊息」恐遭忽略

隨著AI盛行，愈來愈多人日常生活中與ChatGPT密不可分，從記帳、工作輔助，甚至是心事分享，而ChatGPT給予情緒價...

今起飆逾30度高溫這天熱爆台北恐焚風 下周三雨炸全台大降溫

未來1周天氣前後大不同。中央氣象署預報員林定宜表示，下周二之前都是屬於暖熱的天氣，下周三之後天氣轉為溼涼，特別是北部和東...

200元蝦球只有5顆民眾酸「蝦爆」 屏東熱炒店家喊冤

有民眾到屏東潮州某熱炒店用餐時，點了一份200元的蝦球，但上菜時只有5顆蝦球，也沒有任何配料，氣得將照片PO上網。店家則...

從衛星雲圖一窺滾軸雲 鄭明典發科普文說明成因

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出東亞地區的衛星雲圖，他表示，有很清晰、多條接近平行的滾軸雲。

濃霧影響 金門機場多班取消、小三通部分暫停航駛

氣象署今天發布濃霧特報，金門易有局部霧或低雲影響能見度，依金門航空站離、到站資訊，往返台金飛機航班已有多班延遲、取消。金...

穀雨至溼氣重 醫提醒「勿擔心水腫而不喝水」、推1藥材

明天是24節氣的穀雨，環境與體內溼氣讓腸胃道、呼吸道症狀首當其衝；穀雨過後、氣溫轉熱時，大氣的熱邪就在此刻與人體的溼氣相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。