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200元蝦球只有5顆民眾酸「蝦爆」 屏東熱炒店家喊冤

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
有民眾在屏東潮州某熱炒店點了一份200元的蝦球，上菜時只有5顆。圖／翻攝自爆料公社二社臉書
有民眾在屏東潮州某熱炒店點了一份200元的蝦球，上菜時只有5顆。圖／翻攝自爆料公社二社臉書

有民眾到屏東潮州某熱炒店用餐時，點了一份200元的蝦球，但上菜時只有5顆蝦球，也沒有任何配料，氣得將照片PO上網。店家則喊冤，表示使用的是高級草蝦，蝦子都很大隻，價格經得起考驗，應是民眾有誤會。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示自己到潮州某熱炒店用餐，點了一份蝦球，送上桌時卻讓他吃了一驚，因為只有5顆蝦球，也沒有鳳梨、高麗菜絲。他說，特地開車來買，沒想到潮州物價漲超快，這一盤5隻200，一隻就40。

網友則回應，「你被當盤子了啦」、「比照墾丁50%價格」、「真蝦，實在蝦，蝦爆了」、「連我在台北都覺得確實有夠貴！」、「可能是鑲金的蝦」。

對店家表示，店內使用的是高級的大隻草蝦，比較大隻，價格也較高，一台斤成本就要300元。現在什麼都漲，這個價格經得起考驗，應該是用餐民眾有誤會。店家強調，餐點都有明碼標價，此事被發到網路上對他們有影響，壓力很大。

熱炒店 爆料公社

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