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台灣燈會擬2030年邁向4.0新變革

中央社／ 台北19日電

台灣燈會今年邁入36屆，觀光署長周永暉說，2030年時台灣燈會可以邁向4.0的新變革，考慮的改變方向包含定點舉辦、燈區走向傳統化、規模縮小等，未來3年將會好好評估。

交通部觀光署從1990年起在每年元宵節舉辦台灣燈會，原本只是在台北市舉辦台北燈會，2001年起實施移師全台輪流舉辦，並在2003年正式定名為台灣燈會，近年被國際譽為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，深受國內外旅客喜愛，美國Discovery節目製作人曾評選為「全球最佳慶典活動」之一。

台灣燈會已經有36年歷史，交通部觀光署長周永暉說，台灣燈會經過1.0的在台北時期、2.0各縣市巡迴，現在是3.0加入各種人文特色、民眾互動等階段，2030年時將邁入第40年，也該評估邁向4.0的時代。

周永暉指出，4.0時代可以思考一下，回歸更傳統或者更有創意的方式，規模可以不要這麼大，像近年雙主燈區達到分流效果也滿不錯的，明年在嘉義回歸單主燈區，後年苗栗則又是雙主燈區的設計。

周永暉指出，未來4.0的台灣燈會有幾個發展方向再考慮，包含定點舉辦，這樣才能達到最好的國際行銷方式，所以他對3.0的台灣燈會在各地巡迴時的期待，就是希望在創意上、藝術上、燈藝上等，讓台灣燈會成為各地燈會的領頭羊或先鋒。

除此之外，周永暉指出，像是小提燈也希望可以簡化，朝更傳統的小提燈發展，近年做了很多創意的方式，但他覺得可以思考朝節約、不浪費的方式，提出更多有創意的點子，明年希望能用更傳統的方式呈現。

周永暉舉例，像是今年台灣燈會在桃園，有幾天遇到下雨，最熱門的展區就是傳統燈藝區。

周永暉強調，未來3年內可以好好評估邁向台灣燈會4.0的方向，這也將是觀光署的重要功課，也會檢討近年台灣燈會的缺點與外界的建議，並針對外界意見進行調整，讓台灣燈會更接地氣。

台灣燈會 周永暉

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