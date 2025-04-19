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濃霧影響 金門機場多班取消、小三通部分暫停航駛

中央社／ 金門19日電
金門濃霧示意圖，非現況。聯合報系資料照
金門濃霧示意圖，非現況。聯合報系資料照

氣象署今天發布濃霧特報，金門易有局部霧或低雲影響能見度，依金門航空站離、到站資訊，往返台金飛機航班已有多班延遲、取消。金門港務處表示，小三通上午起部分暫停航駛。

中央氣象署今天清晨3時30分發布濃霧特報，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺現象。根據金門氣象站資訊指出，17至21日金門易有低雲或霧影響能見度，往返台金旅客請留意航班資訊並注意交通安全。

依金門航空站離、到站即時資訊顯示，截至上午8時50分，自台北、台中、高雄等地往返金門機場航班共有10班延遲、10班取消。

此外，金門縣港務處發布停航公告，因受濃霧影響，海域能見度不佳，今天金門水頭-廈門五通、金門水頭-泉州石井航線自上午7時50分起暫停航駛，請旅客搭船前預先向船公司確認航班。

港務處上午表示，金門水頭-廈門五通已於上午8時30分恢復航駛。

航班 金門 馬祖

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