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今高溫午後雷陣雨 下周一起2天「暖空氣」熱爆很夏天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地都可以來到30至33度，感受悶熱，午後受到熱力作用，在中北部山區可能會有短暫雷陣雨。本報資料照片
今天各地都可以來到30至33度，感受悶熱，午後受到熱力作用，在中北部山區可能會有短暫雷陣雨。本報資料照片

今天受到西南風影響，上半天各地都是多雲或多雲時晴，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中午氣溫偏高，各地都可以來到30至33度，感受悶熱，外出要穿著比較輕薄透氣的衣服。

午後受到熱力作用，在中北部山區可能會有短暫雷陣雨，廖于霆表示，原則上降雨強度不大，不過如果有安排到山區活動，還是要留意自己安全。

廖于霆表示，明天有道鋒面會通過台灣北部海面，受到鋒前西南風增強影響，北部東北部水氣較多，可能偶有短暫陣雨，不下雨的時候陽光還是會露臉。中南部與東南部影響不大，仍是多雲時晴天氣。氣溫方面，北部東北部還是有30度左右的高溫，中南部與東南部高溫30至33度，跟今天差不多。

下周一到周二鋒面北移到江蘇浙江一帶，廖于霆表示，台灣位於西南風暖空氣範圍內，各地晴時多雲，白天高溫31至34度，中午感受炎熱，早晚低溫22至23度感受舒適，頗有夏天的感覺。

廖于霆表示，下波明顯變動落在下周三，有一波明顯鋒面由北往南通過台灣，預估會為全台帶來陣雨或雷雨，有機會有短時較大雨勢發生機會，氣溫也會略為下降，感受就不會如此炎熱，不過降雨強度都還有變化，可以持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 高溫

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