快訊

鍾文智翻版？竹北虐童健身教練已出境 檢：未收裁定無從抗告

教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

聽新聞
0:00 / 0:00

越積越多！長輩家裡總堆滿東西 收納師揭「斷捨離」困難真正原因

聯合新聞網／ 綜合報導
說服長輩收納有技巧。示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage
說服長輩收納有技巧。示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage

根據日媒「Yahoo Japan」的生活收納講師川崎みさ專欄分享，她在協助高齡父母或銀髮族整理家中物品時，經常會遇到「東西太多」的情況。她認為，這並非個別案例，而是與高齡世代的生活背景與價值觀密切相關。

首先，年齡越長，累積的物品自然越多，尤其是那個年代的家具與生活用品，多為講究耐用、可使用一輩子的高品質製品，加上成長於物資匱乏的時代，許多東西是父母辛苦添購，自然難以割捨。再者，年長者體力與力氣漸弱，即使想整理，也容易力不從心。此外，如今的「退休生活」並不是人們想像中的清閒無事，許多長者仍活躍於社區活動、志工、種植蔬果或學習技能等，生活十分繁忙、無暇收納。

川崎講師也提到，上一代人普遍擁有「惜物」的觀念，破掉的襪子會縫補繼續穿，舊衣也能改作農事衣，讓物品持續發揮價值。但這樣的習慣，也導致家中物品逐漸堆積，不知不覺就變得雜亂。由於這些物品「還可以用」，「丟掉」對他們來說反而是不合理的行為。

然而，現今高齡者面臨的環境變遷與安全風險，也讓「清爽安全的生活空間」成為重要課題。與其強硬要求他們丟東西，不如換個角度看待收納，像先把不會用到的物品移到空房間，確保目前生活的空間也是一種方式。從理解長輩的價值觀出發，循序漸進打造適合他們的生活環境，才是更貼近現實的做法。

價值觀 收納 銀髮族 長輩 高齡者

延伸閱讀

超會擺拍？奈良鹿嗨到「雙手比YA」 網笑翻：根本派對動物

貨架硬翻保存期長商品…奧客割傷揚言報警 藥妝店幫消毒遭吃乾抹淨

砸10年積蓄買下法拉利…1小時後燒毀！日音樂人崩潰吃燒肉：這比較香

「家愈乾淨就愈富有」二寶媽分享20心法 讓家裡雜物通通消失

相關新聞

超熱！2縣市黃色燈號警示 1縣市亮橙燈恐38度以上

中央氣象署下午3時11分針對屏東、台南及高雄3縣市發布橙色燈號及黃色燈號警示，指出天氣高溫炎熱，今(21)日屏東縣地區為...

中壢長慎醫院遭駭8萬個資疑外洩 桃園衛生局：立即啟動應變措施

桃園市中壢區長慎醫院傳出上周遭駭客攻擊，8萬多人病歷資料恐外洩。桃園市衛生局表示，醫院當天收到駭客勒索信件後，即依應變指...

10種常見行為 都可能是成人ADHD症狀

美國大約有1000萬名成人（全球超過3億6500萬人）罹患ADHD，由於成年人的症狀可能非常不同，常常造成診斷延誤甚至被忽略，對生活與健康造成顯著的負面影響。

天氣回暖不會中風？醫師搖頭當心「4主因」：不喝水小心血栓

天氣逐漸回暖，本週也將迎來今年最高溫。天氣變熱就不用擔心中風嗎？陽明教大附醫神經外科主治醫師謝炳賢搖頭，強調雖然溫度逐漸回升，但是現在早晚溫差劇烈，身體的調節機制容易失衡，還是存在中風風險！

香港孝親之旅全攻略！優惠方案助攻 3天機加酒8888元起

想帶父母出國玩，又擔心跟團急匆匆、自由行眉角多，此刻，有點近又不太近的香港，是最佳選擇。為迎接母親節感恩月的到來，香港旅...

水源區違規露營惹議 新北：金溪、茄冬潭已由中央處理

全台水源保護區違規露營亂象頻傳，例如位於坪林區的金溪露營區及茄冬潭營地，新北市觀光旅遊局表示，兩處露營場均座落於都市計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。