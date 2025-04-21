越積越多！長輩家裡總堆滿東西 收納師揭「斷捨離」困難真正原因

根據日媒「Yahoo Japan」的生活收納講師川崎みさ專欄分享，她在協助高齡父母或銀髮族整理家中物品時，經常會遇到「東西太多」的情況。她認為，這並非個別案例，而是與高齡世代的生活背景與價值觀密切相關。

首先，年齡越長，累積的物品自然越多，尤其是那個年代的家具與生活用品，多為講究耐用、可使用一輩子的高品質製品，加上成長於物資匱乏的時代，許多東西是父母辛苦添購，自然難以割捨。再者，年長者體力與力氣漸弱，即使想整理，也容易力不從心。此外，如今的「退休生活」並不是人們想像中的清閒無事，許多長者仍活躍於社區活動、志工、種植蔬果或學習技能等，生活十分繁忙、無暇收納。

川崎講師也提到，上一代人普遍擁有「惜物」的觀念，破掉的襪子會縫補繼續穿，舊衣也能改作農事衣，讓物品持續發揮價值。但這樣的習慣，也導致家中物品逐漸堆積，不知不覺就變得雜亂。由於這些物品「還可以用」，「丟掉」對他們來說反而是不合理的行為。

然而，現今高齡者面臨的環境變遷與安全風險，也讓「清爽安全的生活空間」成為重要課題。與其強硬要求他們丟東西，不如換個角度看待收納，像先把不會用到的物品移到空房間，確保目前生活的空間也是一種方式。從理解長輩的價值觀出發，循序漸進打造適合他們的生活環境，才是更貼近現實的做法。