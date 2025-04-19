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周末像夏天 吳聖宇：局部有雨悶熱 下周四冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

周末有夏天的感覺。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雖然有微弱鋒面接近、通過台灣附近的機會，但是鋒面結構並不好，水氣量沒有特別多，預期影響程度有限；溫度方面也持續偏高、悶熱，高溫普遍都上看30度以上。

今天台灣在鋒面前，西南風逐漸增強，帶來較為暖溼的空氣，各地雲量較多，吳聖宇表示，白天配合熱力作用，下午到晚間在中北部、宜蘭到花蓮一帶的山區可能有局部短暫陣雨機會，北部、東北部平地也可能有局部短暫陣雨，雨勢不大。各地白天高溫可達30度以上，中南部32至33度以上，頗為悶熱。

周日微弱鋒面下午到晚間掠過北台灣，吳聖宇表示，結構不好，不過大氣不穩定度較高，配合白天熱力作用，下午到晚間在中北部、宜蘭到花蓮山區以及局部平地仍會有短暫陣雨機會。海面上也可能有局部對流系統活動，但是對陸地上天氣影響應該有限，整體降雨仍然不多。溫度持續悶熱，各地高溫30至33度或以上。

吳聖宇表示，下周一鋒面離開，高壓迴流偏南風增強，天氣大致穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨機會，各地溫度持續較為偏高。下周二白天另一鋒面接近，但是還沒有影響到台灣，天氣仍維持穩定。

鋒面真正要影響到台灣，吳聖宇表示，要等到下周三，到時候鋒面由北往南通過台灣上空，各地將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，也有較大雨勢發生的機會。

吳聖宇表示，下周四至下周六雖然鋒面已經離開，但是後續因為有華南雲雨帶東移，預期還會是比較容易降雨的天氣型態，雨勢的變動性目前看起來還是點大，需要持續觀察後續的預報變化。

下周的鋒面過後，吳聖宇表示，下周四至下周六之間有稍強的冷空氣南下，有機會再出現溫度明顯降低的可能性，不過時間尚久，影響的程度也還需要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 高溫

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