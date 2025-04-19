鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」
今晨鋒面接近，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中高雲東移，其中含水量還不多、尚無降雨；金馬有濃霧。今晨平地的最低氣溫約在19至21度。
他說，今天鋒面接近，中高雲增多，大氣不穩定，中部以北午後、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；持續暖熱，西半部及金馬有起霧的機率。北部19至32度、中部21至33度、南部20至35度、東部19至33度。
明天微弱鋒面影響，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；吳德榮表示，明天仍偏暖，西半部及金馬有起霧的機率。
下周一、下周二天氣好轉、氣溫升，吳德榮表示，下周二將創今年以來最高溫，大部分地區高溫達35度以上，熱如盛夏，應注意。
吳德榮表示，下周三至下周六另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也不穩定，遇劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率較高。27日、28日鋒面遠離、天氣逐漸好轉。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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