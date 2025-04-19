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今悶熱午後雷陣雨 下周三鋒面+東北季風全台有雨又降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部地區偶有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
今天北部地區偶有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

今天水氣較多，環境不穩定，不過，中央氣象署表示，主要影響是北部地區偶有零星短暫陣雨，而其他地區仍維持多雲到晴，留意午後北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，今天各地低溫普遍22至24度，高溫東半部28、29度，西半部31至33度，局部溫度會再更高一些，感受高溫悶熱；離島天氣：澎湖多雲時陰，氣溫23至28度，金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫22至27度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫21至26度。

明天鋒面通過北部海面，北台灣降雨機率稍提高，北部地區有零星短暫陣雨，其他地區仍維持多雲到晴、溫暖微熱，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周二白天西南風逐漸增強，水氣減少，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，尤其東南部有焚風發生的機率，且大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區溫度也偏高；午後東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨；下周二晚起另一鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨。

下周三鋒面通過及東北季風增強，各地氣溫下降，北部、東北部轉涼較明顯；天氣不穩定，各地降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨。

下周四、下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；華南雲雨區東移，各地天氣仍不穩定，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周六台灣附近水氣偏多，各地天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨；東北季風影響，北部及東北部天氣仍較涼；27日、28日東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周二前金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，離島交通往返注意航班資訊。

春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

東北季風 氣溫

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