橘世代／【高齡友善小鎮】3要物打造「保命防跌」禮包

樂齡網總經理張慶光建議，若要自己準備一份「保命防跌」禮包，不只提供實質的物品，更要從主動強化肌力、被動改善環境、緊急事故應變三大面向著手。

一、主動強化肌力：

彈力帶、彈力球這類簡單的運動器材，能有效提升長輩的肌耐力與靈活度，降低跌倒風險。然而，長輩獨自運動往往缺乏動力，建議可鼓勵他們參加社區活動或樂齡課程，與同儕一同運動，增加樂趣與持續性。對於不便行走的長輩，「健步機」能被動地訓練腿部肌肉，減緩退化速度。

二、被動改善環境：

浴室是長輩跌倒的高風險區域，「防滑墊」能增加摩擦力，而防滑噴劑則能在磁磚表面形成止滑層，且不影響美觀。還有「吸盤式扶手」，方便安裝且不破壞裝潢，能輔助長輩起身，但需注意吸盤是否鬆脫，可選擇附有警示視窗的款式，確保安全。

三、緊急事故應變：

獨居長輩若發生跌倒意外，往往難以即時求助，「跌倒偵測警報器」能自動發出警報，通知鄰居或家人，爭取黃金救援時間。