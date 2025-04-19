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橘世代／【高齡友善小鎮】60歲設計師 開啟退休新旅程

聯合報／ 記者楊孟蓉／苗栗報導
李麗貞提前退休返鄉照顧母親，卻發現苑裡生活比以前還精采。圖／李麗貞提供
李麗貞提前退休返鄉照顧母親，卻發現苑裡生活比以前還精采。圖／李麗貞提供

六十歲的李麗貞是苑裡人，卻也是對故鄉感到陌生的遊子。十九歲離鄉背井到北部打拚事業，成為服裝設計師，為了照顧高齡九十六歲的母親，她改變人生計畫，提早退休，返回離開整整四十一年的故鄉苑裡鎮。

白天由外籍看護照顧母親，李麗貞就去樂齡學習中心上課，「我幾乎每天都去報到，打太極、石頭彩繪、打非洲鼓，朋友都說我的苑裡生活比以前還精采」。不只是李麗貞，太極老師也是為了照顧生病的媽媽才從台北返鄉，鄰居也是因為爸爸離世，媽媽獨居而且身體不好，促使他回來陪伴。

苗栗縣樂齡學習示範中心的前身是苑裡鎮樂齡學習中心，自一○三年開辦，連續六年獲縣府評鑑特優第一名的佳績，於一一二年升格為縣級的樂齡學習中心。執行長謝旻憲也是苑裡鎮敬老計畫委員會的成員，他指出，這幾年愈來愈多人退休後返鄉照顧老人家，意外發現學習資源比城市還豐富，開啟不同思維，「如果一退休就被樂齡學習接住，就能縮短日後長照的時間」。透過不同領域的學習開展潛能，人際網絡持續開啟，就能活躍老化。

李麗貞就是最好的例子，返鄉後重啟退休人生，在故鄉安定下來，既能安心照顧年邁父母，也真正實現在地安老。

人生 母親

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