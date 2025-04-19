橘世代／【高齡友善小鎮】劉育育 要繼續點亮長者心燈

大家警報器用了嗎？都放在哪裡？」下鄉巡迴時，苑裡鎮長劉育育詢問現場長輩，有一位九十歲的阿伯直接拉開外套，原來他把警報器掛在腰間的鑰匙圈上，可愛舉動令人莞爾。

下鄉巡迴時，劉育育與志工們現場為長輩們擦乳霜，許多長輩談起手上每個痕跡的由來，有人年輕時做工導致扳機手，或是在工廠受傷導致手部變形，劉育育有感而發，認為老人斑應該重新取名為長壽斑，並以長輩的手為題寫一篇鎮長周記。

「想到長輩的笑容，我內心充滿了溫暖。」從社會運動、地方創生、獨立書店到政治素人走進政壇，劉育育談及自己與長輩的互動，認為跟自己的家庭狀況以及大學時期就讀心理系有關。

身為長女，大學開始照顧罹患癌症的母親，也是從大學開始參與社會運動，跟學長姐到「樂生療養院」服務，接觸了住在院裡一群高齡長輩們，也許因此讓她能夠體會各種疾患的老人家。

當年她與夥伴將小巷弄裡的鐵皮工廠改成獨立書店，闢出一個空間舉辦許多在地活動，與居民深度連結，後來跨域辦了一場照顧者的活動，開始涉足社會福利領域，繼而輔導海線一帶的女性二度就業培力，照顧的對象不斷延伸，成為社區發展重要據點，也促使她從地方創生青年，成為素人鎮長。

憶及書店成立之初，周遭都是獨老或是老老家庭，很少看見年輕人，有一回，入夜後有一個阿嬤踽踽獨行而來，原以為是要看書，原來是要對他們說，看到書店的燈亮起來，就會感到安心。如今老人家心裡的這盞燈，她要持續一一點亮。