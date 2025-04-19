橘世代／【高齡友善小鎮】我的敬老禮包 我來做主

「你們的球有長腳耶！」苗栗縣苑裡鎮的社區活動中心內，坐滿六十五歲以上的長者，人人手拿彈力帶和彈力球，跟著鎮長劉育育一起做運動，有些長輩沒使用過彈力球，力氣不夠或動作陌生，會讓球掉地上，敬老志工們從旁指導，現場充滿歡笑聲。這是苑裡鎮的下鄉巡迴活動，長者們使用的運動器材則來自鎮公所發放的「保命防跌」禮包。

開箱保命防跌禮包，除了彈力帶、彈力球，還有防滑地墊、乳霜及警報器。去年底苑裡鎮每位六十五歲以上長者，都收到這份敬老禮品，也附上使用方式及影片，但劉育育說，「我們並不是送完就算了，我們也關心長者使用頻率與方式」。於是展開廿八場巡迴，包含在地醫療人員，可同時幫長輩測量血壓、血脂，以及由六十歲以上的樂齡長者與青少年高中生組成的敬老志工。

樂齡志工起鼓勵作用

七十四歲的鄭惠貞和先生都在志工行列，夫妻倆是典型的老老家庭，子女都在外地工作，兩人平時在樂齡學習中心上課，聽到召募志工便立即報名，鄭惠貞說，須經培訓才能擔任志工，主要任務是協助長輩做運動，「像是如何運用指尖靈活度控制彈力球，大家都玩得很開心」。

六十歲的李麗貞也是敬老志工，去年底為了照顧九十六歲母親而搬回苑裡，她說，母親的咀嚼肌退化，進食經常嗆到，使用彈力球做下巴運動，兩周後嗆到次數明顯變少，於是她響應志工的號召。這群樂齡志工是由苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲召集而來，人數超過廿名，年齡最大的八十三歲。謝旻憲指出，樂齡志工與現場參加活動的長輩年紀相當，有些志工甚至年紀更大，卻顯得健康活力，相當具有鼓勵作用。

志工關懷隊陪伴運動

「長輩真正需要的是什麼？」劉育育強調，敬老禮金照常發放，但經濟支持並非唯一重點。她邀集專家學者設計三種敬老禮包，並與團隊走訪各地，傾聽長者心聲，透過參與式預算讓他們投票決定經費用途，自主選出「保命防跌」禮包。在過程中，她發現長者更關心健康與陪伴，不願成為家人的負擔，因此除了發放禮包，也成立「志工關懷隊」，陪伴長者運動，提升生活品質。

接下來，劉育育要繼續推動敬老計畫，去年巡迴時發現有些長輩的居家環境亟待改善，原計畫今年除了加強培力志工關懷隊，也將為這些長者改善居家環境。然而，一一四年度的敬老計畫預算被鎮代會凍結，但她正積極尋求與社福組織合作，為打造苑裡高齡友善環境努力。

以長輩需求複製經驗

「各地長者的自主性不同，高齡友善環境可以從長者的生命經驗去發展」。劉育育以「保命防跌」禮包為例，老年人因肌肉流失而容易跌倒，因此挑選適合長者使用的彈力帶與彈力球，搭配防滑地墊以及警報器。

乳霜則源自苑裡依山傍海的地理環境，長輩們在討論時提到，長年受海風影響，皮膚容易乾燥粗糙，因此決定將乳霜納入。她強調，每個鄉鎮都有不同的環境與需求，只要細心觀察、傾聽在地長者的聲音，就能設計出最適合當地的敬老計畫。