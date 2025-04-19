聽新聞
0:00 / 0:00

入夏恐現新冠高峰 專家籲長者打疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

新冠疫情於去年七月出現一波「死亡高峰」，專家憂心今年夏天，新冠疫情將再掀起一波高峰；根據疾管署統計，全台六十五歲以上長者接種JN.1疫苗的比率僅約一成八，顯示高風險者有高度機率暴露在重症死亡的機率中，疾管署呼籲，免疫力差以及高齡者應盡速接種JN.1疫苗，至少夏天來臨前接種一劑。

疾管署監測上周新冠門急診就診達二二七二人次，新增廿一例本土病例、兩人死亡，疫情呈緩升趨勢；台灣家庭醫學醫學會預防保健委員會教授吳至行說，新冠肺炎不是只發生在冬天，去年台灣新冠肺炎的死亡案例高峰在七月，且不只是台灣，全球都有發現夏季有一波新冠疫情的流行，推測今年夏天也可能重演。

疾病管制署署長莊人祥強烈建議，六十五歲以上、五十五歲至六十四歲原住民、免疫不全及低下者等三類人，接種新冠疫苗，統計全台六十五以上長者，接種率僅有一成八。

莊人祥說，六十五歲以上長者，染新冠肺炎後死亡的風險是十八到廿九歲年輕人的九十七倍，而台灣六十五歲以上長者有八成患有慢性病，感染新冠肺炎後住院與死亡率大增。分析台灣感染新冠而死亡的患者，有超過九成六都沒有接種過JN.1疫苗。

疾管署自四月八日起開放三類高風險族群，公費接種第二劑，預估到六月底前，約八十萬人符合資格。世界衛生組織預計六月公布新冠疫苗選株，莊人祥說，近兩年國人施打新冠疫苗意願不高，今年新冠疫苗採購數量將下修。

新冠疫苗 新冠肺炎 死亡率

延伸閱讀

國健署破除HPV三大迷思 提醒沒性行為仍可能感染

別讓睡姿害了你！專家曝這樣睡助清腦毒、還防失智

新冠夏季恐掀新一波流行 專家籲3大族群打疫苗

喜劇演員「天殘」陳屍住處頂樓！姓名學專家：取名不要逆天而行

相關新聞

輪班間隔短 客運違規率升至近4成

汽車客運業疲勞駕駛釀禍時有所聞，據勞動部最新公布二○二四年專案勞檢，發現汽車客運業處分率從二○二三年的百分之卅一點四，升...

橘世代／【高齡友善小鎮】我的敬老禮包 我來做主

「你們的球有長腳耶！」苗栗縣苑裡鎮的社區活動中心內，坐滿六十五歲以上的長者，人人手拿彈力帶和彈力球，跟著鎮長劉育育一起做...

注意！國道1號北向北斗到員林交流道4月29、30日夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局將進行「國道1號員林北上動態地磅建置工程」，國道1號北向北斗交流道至員林交流道路段將於4月29...

從矽谷菁英到療癒創業家 她與躁鬱共舞將低谷轉為光芒

曾在矽谷Meta工作多年，擁有人人稱羨職涯的尼可，歷經兩次試管失敗後，2021年被診斷為中度躁鬱症，曾一度產生輕生念頭，...

橘世代／【高齡友善小鎮】劉育育 要繼續點亮長者心燈

大家警報器用了嗎？都放在哪裡？」下鄉巡迴時，苑裡鎮長劉育育詢問現場長輩，有一位九十歲的阿伯直接拉開外套，原來他把警報器掛...

橘世代／【高齡友善小鎮】60歲設計師 開啟退休新旅程

六十歲的李麗貞是苑裡人，卻也是對故鄉感到陌生的遊子。十九歲離鄉背井到北部打拚事業，成為服裝設計師，為了照顧高齡九十六歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。