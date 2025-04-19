入夏恐現新冠高峰 專家籲長者打疫苗

新冠疫情於去年七月出現一波「死亡高峰」，專家憂心今年夏天，新冠疫情將再掀起一波高峰；根據疾管署統計，全台六十五歲以上長者接種JN.1疫苗的比率僅約一成八，顯示高風險者有高度機率暴露在重症死亡的機率中，疾管署呼籲，免疫力差以及高齡者應盡速接種JN.1疫苗，至少夏天來臨前接種一劑。

疾管署監測上周新冠門急診就診達二二七二人次，新增廿一例本土病例、兩人死亡，疫情呈緩升趨勢；台灣家庭醫學醫學會預防保健委員會教授吳至行說，新冠肺炎不是只發生在冬天，去年台灣新冠肺炎的死亡案例高峰在七月，且不只是台灣，全球都有發現夏季有一波新冠疫情的流行，推測今年夏天也可能重演。

疾病管制署署長莊人祥強烈建議，六十五歲以上、五十五歲至六十四歲原住民、免疫不全及低下者等三類人，接種新冠疫苗，統計全台六十五以上長者，接種率僅有一成八。

莊人祥說，六十五歲以上長者，染新冠肺炎後死亡的風險是十八到廿九歲年輕人的九十七倍，而台灣六十五歲以上長者有八成患有慢性病，感染新冠肺炎後住院與死亡率大增。分析台灣感染新冠而死亡的患者，有超過九成六都沒有接種過JN.1疫苗。

疾管署自四月八日起開放三類高風險族群，公費接種第二劑，預估到六月底前，約八十萬人符合資格。世界衛生組織預計六月公布新冠疫苗選株，莊人祥說，近兩年國人施打新冠疫苗意願不高，今年新冠疫苗採購數量將下修。