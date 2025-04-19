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醫護薪資透明化 10工會挺修法

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

健保署擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，要求特約醫療院所的醫事人員薪資應達一定標準，並公開最低與平均月投保金額，此舉引發醫界對立。台灣醫療工會聯合會等團體連署，支持健保署修法，希望改善基層醫事人員長期低薪過勞。衛福部長邱泰源日前指出，特管辦法在未獲共識前不會貿然上路。

修法草案規畫，醫院專職醫事人員的健保月投保金額不得低於基本工資兩倍、診所則不得低於一點五倍，未達標準者無法取得健保特約資格。對此修法方向，醫師公會等卅三團體先前對外表達強烈反對意見，認為影響經營彈性，侵犯契約自由。

台灣醫療工會聯合會等十個基層工會團體則表態支持修法，並提出六項論點，理事長趙麟宇指出，長期以來醫療資源分配不均，醫療院所片面決定健保給付分配，讓醫事人員低薪影響人才留任。再者是公布最低及月投保薪資可促進市場公平，醫事人員求職時掌握對等資訊。

第三，參與健保特約是醫療院所自主選擇，接受公費給付即應遵守公共利益，保障薪資符合公共利益。第四，對資方強調偏鄉或小型院所無力負擔，應從制度面檢討給付配置，而非犧牲勞權。健保署是最大醫療支付者，有責任引導資源合理使用，也是補強勞動政策的具體作法。此次修法與「健保法」增進全民健康宗旨一致。

修法 健保署 投保薪資

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