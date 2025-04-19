客、貨運業者：休息時數法規不一致

勞動部昨公布汽車客運、貨運與遊覽車業的聯合稽查結果，其中汽車客運業違法比率近四成，引發關注。業者指出，缺工問題未解，加上駕駛工作壓力大，即使薪資不低，仍難吸引新人投入。此外，部會間法令不一致，也讓業者經常陷入違法困境。

統聯客運指出，國道客運駕駛薪資可達八、九萬元，交通部統計領有大客車職業駕照者共九萬多人，但實際執業者約二萬多人，顯示願意投入產業者不到兩成。不願意投入產業的原因在於道路駕駛環境壓力大，須與機車爭道、經歷塞車，以及面對客訴壓力，讓不少人卻步。

統聯客運指出，去年桃園市政府推動「受訓即就業」政策，確實補足部分人力，但目前人力仍有缺口，盼中央也能推動類似方案，幫助補人。

國光客運表示，依「汽車運輸業管理規則」規定，大客車駕駛每日上限為十小時，兩天之間須有十小時休息時間，但因應排班需求，兩天之間休息時間可調整為八小時以上，但一周不得超過兩次且不得連續。相較之下，「勞動基準法」規範較嚴，勞工每日工時上限為八小時，若為輪班制，更換班次間原則上應有十一小時休息。

國光指出，兩部會的法規，光是在休息時數上就相差一小時，這一項落差造成客運業者頻頻因違反勞基法而被裁罰，後續將透過全聯會向主管機關反映，促進法規一致。畢竟「這一小時」對人力吃緊的業者而言極為關鍵，若法規持續不一致，違規問題將難以改善。

指南客運去年因違反勞基法被罰一六五萬元，指南客運總經理簡有政說，人力短缺但班次仍須運作，使違規情形增加，且被稽查頻率高，裁罰金額較多，雙北客運今年已聯合加薪，公司也積極召募人才，人力短缺已有改善，違規狀況可望降低。