輪班間隔短 客運違規率升至近4成

汽車客運業疲勞駕駛釀禍時有所聞，據勞動部最新公布二○二四年專案勞檢，發現汽車客運業處分率從二○二三年的百分之卅一點四，升至去年百分之卅九點二九，違規率不減反增，最多的違法項目是「違反輪班間隔」。而違規大戶之首為統聯客運，去年一整年挨罰一八五萬元。

勞動部去年針對鐵路與軌道運輸業、汽車客運業、汽車貨運業及遊覽車客運等，總共實施一千兩百場的勞動條件專案檢查，經統計，違反勞動法令一九七件，累計罰鍰一一一三萬元。

勞動部職安署綜合規畫組組長許莉瑩說，汽車客運業前年處分率為百分之卅一點四，去年上升至百分之卅九點二九，違規率仍偏高，分析應是缺工所致。違規率最高的項目是違反輪班間隔，即變更班次卻未給適足休息時間，違規率占百分之十六點四二，第二高為超時工作占百分之十點七一，再者是未依法給付加班費，占百分之四點二九。

據違反勞動法令事業單位查詢系統，去年違反勞基法的汽車客運，以統聯客運挨罰一八五萬元最高，其次為新北客運一七○萬、指南客運一六五萬元，國光客運被罰九十一萬元，位居第六。

汽車客運業之外，遊覽車客運業去年專案勞檢處分率為百分之十七、汽車貨運業百分之十二點八六；鐵路運輸暨大眾捷運系統處分率零。

許莉瑩說，經查違法情形，除將依法公布事業單位名稱，並開罰二萬至一百萬元不等，還能依事業規模、違反人數或情節加重罰鍰至法定最高額二分之一，也會把業者違規紀錄提供交通部，作為營運安全預警指標、評鑑或補助參考。

交通部公路局指出，此次違規的業者，多因駕駛人力短缺所致，為改善現況，將補貼職業大客車駕駛生活津貼，協助辦理人才招募、檢討運價與補貼機制以提升薪資。另，勞動部同意開放僑外生擔任中階技術客運駕駛，盼能補足人力。