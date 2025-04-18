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注意！國道1號北向北斗到員林交流道4月29、30日夜間施工封閉
高速公路局中區養護工程分局將進行「國道1號員林北上動態地磅建置工程」，國道1號北向北斗交流道至員林交流道路段將於4月29日、30日晚間9時到次日凌晨6時封閉全線車道進行鋼結構吊裝施工，提醒民眾可提前改道行駛。
管制路段是國道1號北向北斗交流道220公里至員林交流道211公里主線車道，在4月29日、30日的晚間9時到次日凌晨6時將視情況封閉。
施工期間用路人可從北斗交流道接縣道150（斗苑路二段）、台1線（中山路）、台76線（東西向快速公路）到埔鹽系統交流道，避開施工路段。行經施工交通管制區域，依指示牌面及施工導引牌面行駛，並遵守管制人員導引及減速慢行。
民眾可隨時注意國道資訊，可撥1968路況查詢專線，或查詢高公局網站www. freeway.gov.tw，瞭解最新施工路況及相關訊息。
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