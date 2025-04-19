健康你我他／膽結石痛到昏厥 腹腔鏡取百顆「碎鑽」

三年前某日，當家的突然身體一陣劇痛，慌亂中趕緊載他前往診所看診，旋即載孫女學才藝，好不容易捱到孫女下課，一到家便呼喚著「爺爺，你在哪裡？」然而卻渺無聲息，我立即又驅車前往診所一探究竟，掛號小姐說，「由於患者疼痛急速加劇到昏厥，因此叫救護車轉送大醫院了」。

幾經轉折找到他，醫師表示，照X光結果，原來長約10公分、寬約3至4公分大小的膽囊，被無數的結石撐大了，必須做腹腔鏡膽囊切除手術。術後取出數顆如拇指般大小的石頭，小如沙礫者約有百顆，乍看之下猶如小碎鑽。

醫師解釋，石頭乃膽汁濃度過高所形成，也就是過多的消化沉積物滯留膽囊中造成，建議術後要好好保養，適度運動、適量喝水，避開油膩食物。

檢討病因發現，老公用餐速度過快，例如趕赴約時，食物總是稀哩呼嚕吞下肚，餐速第一名；還有肥胖不運動，常久坐不動穩如泰山，造成脂肪累積，中廣身材猶如身懷六甲的孕婦。當時他憂心請假會耽誤教學課程，於是發揮超級忍功一拖再拖，導致嚴重後果。如今掀開衣服，數個小洞已模糊，笑談中他說，「肚臍的最大洞啦！」

非常感謝國內健全的醫療制度，以及醫護人員的悉心照料，減少病患疼痛時數，讓這位疼愛孫女的爺爺、家裡重要的精神支柱，得以健康的回家繼續含飴弄孫。