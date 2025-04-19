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愛肝達人站／醫師：「蔣經國的病我都有！」

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間。

醫師，你怎麼一下子給我吃那麼多藥？」

醫師：「你已經70歲了，吃7粒差不多！」

病人：「那我朋友才50歲，怎麼就吃了10粒？」

醫師：「通常50歲吃5粒、60歲6粒、80歲8粒，但如果70歲就吃了10粒，表示健康控制不好，會折壽的！」

人到中年，先天遺傳的基因缺陷慢慢浮現，例如上一代有高血壓或有糖尿病，通常在40、50歲以上就開始浮現，此時除了飲食控制，就是要用藥物控制。

病人：「醫師，你自己吃幾顆藥？」病人反問我。

醫師：「我吃11顆藥！」

病人：「你自己當醫師，怎麼還吃那麼多藥？」

醫師：「是啊！年輕時都以為生病是病人的權利，不是醫師的義務…」

「直到快50歲才發現蔣經國的病我都有！」

病人：「怎麼說？」

「因為上一代有血糖的問題，但年紀輕不介意，飯一次吃好幾碗，常常不定時，很晚才吃飯，下午四、五點手發抖，去檢查才發現血糖高到快300 ，不得了，居然糖尿病上身了！」

「又去做了心臟電腦斷層，發現鈣化指數一千多分，心臟三條血管每條血管都阻塞了50%以上！」

「有一天我家人在電視上看到高血壓的廣告，家人也幫我一量才發現血壓高到180以上！此外，白天一直想睡，連開車也在打瞌睡，去檢查才發現有嚴重的睡眠呼吸中止症候群！」

「難怪一直忘東忘西，剩下南北還沒忘記！」

老友聽了我的口白：「原來醫師也會生病！」

我說：「是啊，棺材店的老闆也要入棺材啊！」

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