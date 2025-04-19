院長講堂／佳里奇美醫院院長周偉倪 心臟復健引路人 降低預後死亡率

位於台南的佳里奇美醫院，是台南沿海唯一的地區醫院，肩負起當地急診醫療、慢性醫療的重任。佳里奇美醫院院長周偉倪是復健科醫師，他曾赴美學習心臟復健技術，並將心肺復健觀念導入台灣。

加護病房做復健 防虛弱症

復健科是與各大急性科別最有互動的一科，更是第2線的最佳後援科別。周偉倪表示，美國1950年後開始發展心臟復健，且技術相當成熟。過去復健科常有「貪生怕死」科的刻板印象，但現在的復健科已經不一樣，轉往急性科別發展。研究發現，心臟病人治療後轉入加護病房時，即開始進行復健，不僅預後死亡率低，且能避免產生加護病房虛弱症。

加護病房虛弱症是指病人轉進加護病房後，若在48至72小時期間從未活動，恐造成人體肌肉萎縮、心臟及呼吸功能衰弱、內臟功能退步，後續易衍生不少併發症。周偉倪說，加護病房病人若沒有早期進行復健，通常會拉長住院時間，出院後需花費更長時間恢復，因此台灣心肺復健醫學會成立，積極推動加護病房早期介入復健治療，目前加護病房復健已然是常態。

周偉倪（左）曾任醫務秘書一職，對於醫院管理很有一套，幾乎每天都會到醫院各單位「趴趴走」，以走動式管理，實際站在第一線了解基層。圖／周偉倪提供

每天院內趴趴走 了解基層

擁有復健科的專業外，周偉倪也曾任奇美醫院醫務秘書一職，接觸並參與過各科室決策，加上後續也攻讀人力資源管理研究所，對於醫院管理很有一套，幾乎每天都會到醫院各單位「趴趴走」，以走動式管理，實際站在第一線了解基層。

事實上，周偉倪最初想當一名婦產科醫師，在台大醫院實習時，對於手術操作相當有心得，不過，畢業後擔任實習醫師期間輪調至復健科，轉而投入復健科，且接觸後發現很多人對復健有所誤解。

周偉倪說，「復健」的意義，其實是讓人「再次有功能」，復健是利用一套有醫學依據的方法，讓病人訓練恢復原有的功能。根據統計，大部分病人只要接受系統性復健治療，能恢復到生病前原有7成5的功能，但少數疾病或不可逆損傷像高位脊髓損傷則是例外。

提升就醫可近性 體貼鄉親

對於醫院未來發展願景，周偉倪強調，佳里奇美醫院雖然是地區醫院，卻擁有區域醫院的醫療資源實力，且在奇美醫療體系整體環境背景下，在台南有醫學中心、地區醫院及區域醫院分工，能平均提供民眾醫療資源，提升民眾就醫可近性。

他坦言，體系內若每間醫院都是醫學中心，恐造成資源浪費，相信佳里奇美扮演好地區醫院角色，就是對鄉親最大的福音，近年來許多鄉親更回饋「就醫總算不用跑太遠」，而佳里奇美不僅有核磁共振、電腦斷層等設備，今年更成立心導管室，讓大北門區急性心肌梗塞病人可以第一時間獲得妥善治療。

常喝溫水愛打球 自律養生

周偉倪養生的原則就是自律，周末假期則會以打高爾夫球休閒運動作為紓壓方式。圖／周偉倪提供

提到養生或是生活作息，周偉倪表示，外界可能會認為院長的生活壓力大、作息時間混亂，其實他的生活很規律，每天固定晚上9時就寢，早上5、6時起床上班，他不會給自己太大的壓力，但會嚴格控制自己的體重變化不超過正負2公斤。

身為醫師的周偉倪，養生原則就是「自律」，平時會運用營養均衡的飲食觀念進食，即便喜歡品嘗單一食物，也會適量控制，不會過度飲食。此外，在辦公桌上會準備一杯溫水，隨時保持喝水的習慣。

運動方面，周偉倪說，只要是圓球類都喜歡，尤其是棒球，他小時候更是台灣少棒前進美國威廉波特拿下冠軍的年代，當時還會三更半夜爬起來看球賽。他對排球、籃球也很有興趣，目前則是以打高爾夫球休閒紓壓為主。