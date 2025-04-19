快訊

全台檢調大搜索 朱立倫：賴清德只差一步就宣布戒嚴了

從美食環遊世界回看根源 詹宏志談台菜豐富基因

中央社／ 宜蘭18日電

台菜是否可能像日本料理、韓國菜那樣站上世界舞台，作家、Pchome網路家庭董事長詹宏志今天說，台菜擁有豐富基因，加上許多年輕台菜廚師創新，被世界理解的時刻應該不會太遠。

由礁溪老爺酒店及聯合文學雜誌主辦的「閱讀與旅行」活動，舉行開幕記者會及首場講座，詹宏志以「環遊世界80盤：從廚房遠眺美食的地平線」為題，分享關於家的記憶與對世界的見解，現場擠滿300多名民眾聆聽。

詹宏志在講座中分享，他原本是一個連燒開水都不會的媽寶，身邊充滿會做菜的女人，包括母親、太太及岳母，2015年太太、美食作家王宣一過世後，他立志把太太做過的菜復刻出來，經過身邊朋友的協助、志願當試菜白老鼠，才讓他慢慢成為一個周旋在鍋爐之間、樂於做菜的人。

不過，詹宏志對做菜的好奇心萌芽甚早。詹宏志特別提到，1982年因工作的關係派駐紐約，家人十分擔心，於是他帶著大同電鍋，以及岳母提供的救命食譜「電鍋鹽焗雞」，到美國後又憑記憶製作了瓜仔肉、肉末蒸蛋，並嘗試料理雞雜湯麵，種下他眺望世界各地國家食物的種子。

詹宏志表示，他很享受在異國街頭坐下來、讓自己化身成當地人的感覺，讓自己因為旅行而使得人生變得多一點不一樣，「彷彿在別人的餐桌看見世界，拓展美食的地平線」。

有一次朋友帶他去吉隆坡吃路邊的廣東點心，意外發現和他印象中精緻的廣式點心不一樣，茶要自己去泡，點心要自己去排隊搶，食物雖然美味但「粗壯無比」，他心想「如果是這樣，我也會做啊！」

回台灣後大膽推出「廣式點心早茶」15道菜，並宴請熟悉的親朋好友，壹傳媒創辦人黎智英聽聞之後給的評語是「你好大的膽子！」

因為對陌生食物的好奇與追求，詹宏志又嘗試在家製作各種異國料理，並從日本食譜學會基本功及各國料理，慢慢獲得家人及親友的肯定，至於困難的中國菜系，則在太太過世後，透過多次推出「宣一宴」而突破障礙。

然而，詹宏志也坦承自己完全不會做台灣菜，他現在浪子回頭，試著開始學習母親的菜色，根據自己的記憶，一天一天去學。

詹宏志表示，他從別人的餐桌看到世界，身為美食家的眷屬，他必須認真去吃飯，犧牲逛博物館的時間，但也因此有機會坐在路邊，化身當地人，認識更多飲食文化，透過食物完成世界之旅，進而回過頭來看自己的根源，理解自己的菜。

日本料理 美食 點心

延伸閱讀

馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈 新南向吸客源

豐原廟東必吃排隊美食！在地50年老店，外酥內鬆綿「炸菱角酥」人手一袋

曾罹「骨髓衰竭」 病友邵永曦 促成和信醫院與蒙古合作

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

相關新聞

注意！國道1號北向北斗到員林交流道4月29、30日夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局將進行「國道1號員林北上動態地磅建置工程」，國道1號北向北斗交流道至員林交流道路段將於4月29...

從矽谷菁英到療癒創業家 她與躁鬱共舞將低谷轉為光芒

曾在矽谷Meta工作多年，擁有人人稱羨職涯的尼可，歷經兩次試管失敗後，2021年被診斷為中度躁鬱症，曾一度產生輕生念頭，...

院長講堂／佳里奇美醫院院長周偉倪 心臟復健引路人 降低預後死亡率

位於台南的佳里奇美醫院，是台南沿海唯一的地區醫院，肩負起當地急診醫療、慢性醫療的重任。佳里奇美醫院院長周偉倪是復健科醫師...

愛肝達人站／醫師：「蔣經國的病我都有！」

診間。

健康你我他／膽結石痛到昏厥 腹腔鏡取百顆「碎鑽」

三年前某日，當家的突然身體一陣劇痛，慌亂中趕緊載他前往診所看診，旋即載孫女學才藝，好不容易捱到孫女下課，一到家便呼喚著「...

非聽不可／膀胱癌診斷與外科治療 膀胱癌藥物治療新進展

膀胱癌診斷與外科治療 膀胱癌藥物治療新進展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。