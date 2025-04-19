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重大傷病核定通知書 即起手機申請更簡便

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

重大傷病患者在申請當兵免役、商保理賠、社會福利等項目時，須先取得「重大傷病核定通知書」，過去要申請該通知書，只能透過郵寄或前往健保署業務組，於臨櫃申請；健保署昨宣布，即日起手機下載「健保快易通」APP，即可申請重大傷病核定通知書，等待僅需約10分鐘。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，為減輕重病民眾長期治療的經濟負擔，共訂有30類重大傷病。民眾若經醫師診治屬健保公告的重大傷病，可請醫療院所代為申請，或自行檢具相關資料，向健保署申請重大傷病身分。若通過，除第六類慢性精神病外，都會註記在健保卡，因為該疾病就醫，不必支付部分負擔。

劉林義說，若罹患重大傷病經核可申請，需要紙本核定通知書時，以往多需要向健保署分區業務組申請，常見用途例如向內政部申請當兵免役、商保理賠證明鄉、社會福利津貼等，民眾需要申請核定通知書，1年申請約1.5萬件。

健保署自去年12月起已在健保快易通APP新增重大傷病專區，除原有查詢重大傷病申請進度、有效期限外，也可新增下載本人效期內的重大傷病核定通知書功，效力與臨櫃申請核定通知書相同。

下載 健保署 免役

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