7縣市21家健身房稽查 近半不合格

行政院消保處昨公布7縣市健身中心聯合查核結果，總計查核21家，近半數業者都不合格，其中以建築安全管理及飲用水設備違規情況最為明顯，定型化契約也有半數以上業者不符規定。已請主管機關督促地方政府要求業者改善。

消保處去年底聯合查核健身中心，包含基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣等7縣市、21家健身中心。結果發現，近半數、共10家業者的建築安全管理不符規定，主要是未申報建築物公共安全檢查、未依規定辦理用途變更，以及未取得室內裝修許可等。消防安全管理方面，則有兩家業者設備不符規定或未定期檢修。

飲用水設備管理部分，則有10家業者違規，主要是未遵守每月設備維護及水質檢測的規定，甚至未將檢測維護紀錄公開於設備附近供查驗。

消保處表示，此次也查出健身中心定型化契約及教練服務定型化契約各有12家業者不符規定，主要違規問題包括未落實審閱期制度、未明定履約保障條款，或提供非金管會核准之電子支付機構作為履約保障工具。

消保處也提到，違規情況最嚴重的健身中心包括苗栗的「海神健身館」在建築安全、飲用水設備管理及定型化契約等方面均有違規。新竹的「凱晨運動 KCS」涉及建築安全、消防安全、飲用水設備管理及定型化契約缺失。基隆「自由重量健身俱樂部」飲用水設備管理及定型化契約方面多項違規。以上業者大多已複驗通過，部分待複驗。

消保處說，已要求地方政府督促業者立即改善，並持續追蹤業者整改情形。另也提醒民眾，在簽訂相關契約時，務必詳閱契約內容，特別注意預收費用超過5千元以上的契約，確認契約內是否設有履約擔保條款，以確保權益。