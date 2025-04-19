不禮讓行人肇事者 交部擬修法重罰

網路近日流傳1支影片，桃園市2名小學生過斑馬線，在行穿線中高舉右手30秒，結果竟有10輛車無視不停讓，導致學生被逼退走回人行道。交通部昨表示，已向警方告發，也將修法重罰不讓行人肇事致死傷者3萬6千元，不得考照年限提高至4到5年。

交通部表示，研議修正「道路交通管理處罰條例」草案已報行政院。

關注交通安全的百萬網紅「Cheap」日前在臉書發文，指桃園市有2名小學生走在斑馬線的路中央，且舉手向駕駛人示意，但對向連續10輛車完全不停讓。

Cheap說，1條馬路，竟然成了「過不去的關卡」，不是因為紅燈，而是因為這個社會的冷漠，台灣最美的風景還是人嗎？

只見該影片顯示地點為桃園市桃園區龍安街，2名小學生走在沒有紅綠燈的斑馬線上，其中，1名男童推著自行車，另1名小個子的男童伸直手臂，向對向來車示意他要過馬路，但是連續有10輛車無視仍呼嘯而過，儘管後來有車輛煞住，但2名男童疑似看到又有大量機車駛來，嚇得趕緊退回人行道上。

「還路於民行人路權促進會」及「桃園市人本交通推動協會」都痛批該路口的現象是「國恥」。

交通部路政及道安司副司長廖振遠表示，有注意到該案並追蹤，也與桃園警方聯繫，警方將對不停讓的車輛開罰單，地方也會現勘了解狀況。

廖振遠說，該影片中大約有10輛車經過都沒有禮讓，交通部也很關心這問題，除持續宣導駕駛要禮讓行人，否則可罰1200到6千元、記點3點外，交通部也研議修正「道路交通管理處罰條例」加重處罰。

廖振遠說表示，未來若不停讓行人導致肇事，致人輕傷者，罰金提高至1萬8千元，另吊扣駕照1年提高到2年；若導致行人重傷，罰款提高為3萬6千元，吊銷駕照且4年不得再考照；若肇事導致行人死亡，罰則3萬6千元並吊銷駕照，5年內不得再考照。