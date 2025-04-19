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醫病之間／腎友居家血液透析 擬規畫納入健保

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／連線報導

台灣需要定期洗腎的病患眾多，但醫院資源有限，不僅排隊等待費時，每周3次、每次4小時的療程對患者生活也有很大影響，現在雖有居家血液透析設備，但操作有條件限制且無健保，尚不普及；國健署正規畫居家血液透析納入健保，最快5月上路。

桃園中壢天晟醫院腎臟科主任葉俊東指出，台灣約有8萬名透析病患，9成選擇在醫療院所接受血液透析，每周3次、每次約4小時，加上通勤時間，對日常生活及工作影響甚大，而且短時間內大量透析，也可能導致疲倦、血壓不穩等心血管問題。

新竹科學園區1名40歲工程師罹有慢性腎炎，為了治療，必須定期跑醫院做血液透析，工作無法配合任務需求出差，間接影響發展，但他後來改用居家血液透析，省下不少時間與麻煩，身體狀態也很好，沒有明顯的不適。

中國醫藥大學新竹附設醫院腎臟科主任楊雅斐說，目前較普遍的血液透析有醫院治療與居家治療2種，對清除毒素、水分都有良好效果，後者雖然患者可以在家裡自行操作，但目前無健保給付，醫療成本較高。

居家血液透析目前尚無健保，但健保署長石崇良3月參加在宅醫療趨勢論壇，提到把居家血液透析納入健保給付，如果審議順利，最快5月1日起實施。

楊雅斐認為，居家血液透析若納入健保，病患在家就能自己洗腎，不僅時間規畫能更彈性，飲食也比較不用忌口，生活品質可望提升。

但是楊雅斐強調，居家血液透析仍有技術門檻，須接受醫學專業訓練，通過測驗，才能在家操作。

健保署 患者 血液透析

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