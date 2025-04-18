碳佐麻里高美店疑食物中毒 累計39人就醫
燒肉店「碳佐麻里」高雄美術館店疑發生食物中毒事件，通報就診人數從16日4人，截至17日下午已累計39人就醫、無人住院；高雄市衛生局採集病患、員工等14人檢體檢驗。
高雄市衛生局今天透過文字訊息表示，接獲醫院通報後隨即於15日派員至現場疫調，同時進行人體及環境採檢並督導現場環境清消。截至17日下午累計共39人就醫，並均於4月16日前發病，就醫後均已返家休養，症狀已緩解。
衛生局已採集6名發病個案及8名員工（含廚工）人體檢體，病原體現正檢驗中。
衛生局表示，案發至今已令業者停業逾72小時，目前已無流病相關風險通報要素，衛生局責令業者進行環境清消及辦理員工食品中毒防治衛生講習，預計停業至21日，待複查通過才能復業。
衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言