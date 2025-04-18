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「我好冤枉」語畢步出雄檢暈倒 高雄雙罷劫85歲領銜人送醫急救

碳佐麻里高美店疑食物中毒 累計39人就醫

中央社／ 高雄18日電

燒肉店「碳佐麻里」高雄美術館店疑發生食物中毒事件，通報就診人數從16日4人，截至17日下午已累計39人就醫、無人住院；高雄市衛生局採集病患、員工等14人檢體檢驗。

高雄市衛生局今天透過文字訊息表示，接獲醫院通報後隨即於15日派員至現場疫調，同時進行人體及環境採檢並督導現場環境清消。截至17日下午累計共39人就醫，並均於4月16日前發病，就醫後均已返家休養，症狀已緩解。

衛生局已採集6名發病個案及8名員工（含廚工）人體檢體，病原體現正檢驗中。

衛生局表示，案發至今已令業者停業逾72小時，目前已無流病相關風險通報要素，衛生局責令業者進行環境清消及辦理員工食品中毒防治衛生講習，預計停業至21日，待複查通過才能復業。

衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

消費者 衛生局 食物中毒

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