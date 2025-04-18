鋼琴家小林愛実首度訪台 夫婿反田恭平將驚喜共演

2021年蕭邦國際鋼琴大賽第4獎得主、日本鋼琴家小林愛実將首度訪台舉行鋼琴獨奏會巡演，台北場特別邀請她夫婿，也是知名鋼琴家反田恭平共演，展現四手聯彈絕佳默契。

小林愛実自幼即展現優異的音樂才華，年僅9歲開始國際演奏生涯，17歲進入美國頂尖音樂學府柯蒂斯音樂學院，師事台灣鋼琴家劉孟捷。

小林愛実曾兩度參加世界最具指標性的蕭邦國際鋼琴大賽，2015年首次參賽便晉級決賽，2021年再度參賽時獲得第4獎，已經在全球樂迷心中留下深刻印象。

小林愛実這次來台將以她擅長的浪漫派作品為主軸，透過極富詩意的觸鍵與感性詮釋，與台灣聽眾分享她對音樂的深刻體悟。演出曲目包含舒伯特「四首即興曲」、「A大調輪旋曲」以及蕭邦「三首馬厝卡舞曲」、「第三號B小調鋼琴奏鳴曲」。

其中台北場的舒伯特「A大調輪旋曲」四手聯彈將與夫婿反田恭平共演，反田恭平也是2021年蕭邦國際鋼琴大賽第2獎得主。台中與高雄場次則由小林愛実在柯蒂斯音樂學院期間的重要導師劉孟捷攜手詮釋。

根據全方位音楽的新聞資料，除獨奏會外，小林愛実也將在台舉辦鋼琴大師班。長年在日本鮮少公開授課的她，藉此難得機會將與台灣學子進行更近距離的交流，傳授寶貴經驗。

小林愛実首度訪台鋼琴獨奏會5月27日在台北國家音樂廳，6月11日在台中國家歌劇院中劇院，6月13日在高雄衛武營音樂廳。