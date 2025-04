破億串流歌手LAUV開唱倒數 高雄5/28獨家巡演

美國歌手LAUV憑藉一曲I Like Me Better迅速爆紅,更於全球創下超過20億次收聽佳績。LAUV全新巡迴Lauv's I Love You,Mean It Tour曝光,他將於5月28日重返高雄開唱。

LAUV來自美國加州,不到14歲便開始彈琴與創作,2017年憑一曲I Like Me Better風靡全球,不僅在美累積500萬銷量,更於全球創下超過20億次收聽佳績。隨後陸續推出Mean It、Paris in the Rain等破億代表作,人氣扶搖直上。

他的才華也吸引韓國天團防彈少年團(BTS)等歌手邀約合作,還為皮克斯電影「元素方城市」創作主題曲,展現全方位才華。他表示,未來還有更多音樂與愛要和歌迷一起分享。

LAUV曾於2023年攻下高雄巨蛋。根據現場演出主辦商Live Nation Taiwan發布的新聞資料,LAUV將於5月28日在高雄流行音樂中心開唱。

新聞資料指出,歌迷只要登錄Live Nation Taiwan會員,就可在4月23日上午11時至晚間11時59分搶先購票,詳情請見:www.livenation.com.tw。4月24日上午11時起,拓元售票系統全面開賣。