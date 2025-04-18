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農訓協會攜手安得烈慈善協會 360食物箱援助弱勢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農漁會今參與安得烈慈善協會食物箱裝箱活動。圖／農訓協會提供
農漁會今參與安得烈慈善協會食物箱裝箱活動。圖／農訓協會提供

中華民國農訓協會今與台中市大安區農會梧棲區農會與台中區漁會，與安得烈慈善協會共同進行食物箱裝箱活動，一共20人的「農漁會代表團」，將360箱的食物箱裝箱，食物箱中的白米、麵條、烏魚鬆皆由與會農漁會捐贈。透過安得烈慈善協會援助，讓脆弱、急難家庭免於飢餓困苦的環境。

農訓協會秘書長林國正表示，農漁會存在的意義，不只為了改善農民生活、發展農村經濟，現在更進一步落實農業永續(ESG)，帶動地方善良風氣，以公益行動展現農漁會的社會價值。

安得烈慈善協會長期推動食物銀行，尤其著重對成長階段中的脆弱家庭兒少援助與關懷。這次食物箱的寄送受贈對象，就有位一年多前妻子因病離世的單親爸爸，4名子女當中還有3名身心障礙，也由安得烈慈善協會加入陪伴行列，協助這位爸爸和孩子們度過難關。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，安得烈慈善協會的食物箱全國獨創客製化，為需要幫助的人提供做為所需的物資。透過農漁會與農訓協會的參與，也將台灣農漁業的優良資源有效運用。

農訓協會說，這次包括台中市大安區農會、梧棲區農會與台中區漁會等，都拿出優質農漁產進行公益認捐，挑選易保存、方便食用的品項，並嘗試提高認捐量能，從過去僅做地方公益，如今擴大至全國性的援助支持。其中，台中市大安區農會提供的「安泉米」，梧棲區農會則捐贈「57番薯麵」，台中區漁會則認捐首推出即獲得農業部海宴水產精品認證的「純正野生烏魚鬆」。

農訓協會作為全台灣342家農漁會的訓練機構與智庫，帶領農漁會將營利餘裕轉化為對偏鄉、弱勢的支持。包括連續兩年規畫的國小學齡營隊「沃田農訓育苗計畫」、為專收容照顧身心障礙者的聖安娜之家提供食農教育、與陽光社會福利基金會合作的捐書到偏鄉等，讓社會知道農漁會積極透過社會參與，持續地以更多元的方式回饋土地，永續發展。

公益 梧棲 農會

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