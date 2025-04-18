從矽谷菁英到療癒創業家 她與躁鬱共舞將低谷轉為光芒

曾在矽谷Meta工作多年，擁有人人稱羨職涯的尼可，歷經兩次試管失敗後，2021年被診斷為中度躁鬱症，曾一度產生輕生念頭，面對黑暗，她選擇書寫療癒，與自己和解，如今成為個人品牌事業教練，尼可說「每個人生命中都有低谷，但我們可以選擇如何回應。」

尼可回憶，早在2019年，第二次試管嬰兒療程失敗後，情緒開始出現周期性波動，一段時間情緒高昂、靈感湧現，接著又陷入低潮、自我懷疑。經過醫師診斷，確診為中度躁鬱症。在朋友鼓勵下，她閱讀了「創作，是心靈療癒的旅程」，開始進行「晨間書寫」的自我療癒練習。雖然一開始毫無感覺，但第10天起她感受到內在有些東西鬆動了，創作能量重新流動，也更能覺察情緒。「書寫成了一種照見內心的方式，也是重建自己的第一步。」

就在尼可情緒漸穩、生活看似重回正軌時，尼可在未經醫師指示下自行停藥，導致嚴重復發。她描述那段時間像「活在地獄」，長時間無法入眠，連出門、洗澡都成困難。她坦承「不確定自己還能不能活下去。」

在家人的陪伴下，她重新穩定治療，她在社群中記錄療癒歷程，意外吸引一群有類似經歷的追隨者。她表示「當自己真實說出痛苦與復原的歷程，竟成為他人的勇氣來源。」

與死神擦身而過、走出人生谷底的尼可，才明白「我不想再為大公司工作，要為自己活一次」，毅然辭職，踏上創業之路，從個人品牌開始，將自己走過低谷、重建價值的歷程，轉化為幫助他人的力量。

尼可說，她報名參加線上課程，學習「知識變現」，並開始打造最小可行產品，先推出個人品牌、一對一諮詢來測試市場反應，累積支持者後，逐步推出一對一教練、團體課程等服務項目，「透過自身經歷幫助價值低落、陷入迷惘的人。」

目前她的收入來自多元渠道，包括教練課程、自媒體經營、品牌合作與授課演講等，成功建立可持續的個人事業模型。

「創業對我來說不是目標，而是一種活下去的方式。」尼可坦言，如今她一年會選一、兩個國家旅居，也透過「尼可這樣說」podcast分享自身故事激勵他人。