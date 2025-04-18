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胰臟癌7徵兆易被忽略！ 醫示警：出現2常見症狀快測血糖

香港01／ 田中貴
喝水示意圖。圖／ingimage
喝水示意圖。圖／ingimage

身體突然出現異常，可能是罹癌先兆。台灣1名醫生最近引述英國牛津大學有關胰臟癌的研究報告，除了發現有23個相關症狀之外，其實口渴「是過去的研究比較少提到，又容易被忽略的症狀」，胰臟癌患者因高血糖而口渴，比例比正常人多4.2倍，如果經常感到口渴、尿量增多，應該盡快測量血糖，「小心胰臟是不是出了問題喔」。

牛津大學展研究 歸納23個胰臟癌症狀

胃腸肝膽科醫師錢政弘在facebook專頁上傳影片，並用文字表示，英國牛津大學學者2021年分析2.4萬名胰臟癌患者的臨床表現，歸納出23個相關症狀，錢醫生認為「最重要需特別留意的症狀」分別是上腹痛、背痛、黃疸（眼睛變黃、茶色尿）、噁心和食慾不振、體重減輕、腹瀉和脂肪便

口渴常被忽視 加上尿多隨時罹胰臟癌

錢醫生指出「還有1項是過去的研究比較少提到，又容易被忽略的症狀」，就是口渴，胰臟癌患者口渴的比例比正常人多出4.2倍，全因高血糖，8成胰臟癌患者有高血糖，尿液糖份增加，會引發「高滲透壓性利尿」情況，尿量變多容易口渴，如果有人經常覺得口渴，同時變得尿多，應該盡快測血糖，小心胰臟出現問題。

延伸閱讀：

研究指90後、00後患癌機率更大！醫生揭10大身體警號　易攰都出事

胰臟癌年輕化！死亡率逾8成　癌王遲發現難治　醫生：1跡象要小心

文章授權轉載自《香港01》

胰臟癌 醫師

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