北市國「海上第一人—鄭和」清唱劇 全本首登台

台北市立國樂團（TCO）20日在台北中山堂推「海上絲路」音樂會，演出史詩清唱劇「海上第一人—鄭和」，以國樂與聲樂重現東方航海先驅傳奇壯舉，這也是台灣首度全本呈現。

為紀念東方航海史上傳奇人物之一鄭和下西洋600週年，2005年新加坡藝術節委託作曲家羅偉倫以鄭和為主角創作，用國樂講述史詩級遠航，由新加坡華樂團首演。作品問世20年至今，好評不斷。

指揮江振豪今天接受中央社專訪表示，除男高音王典、花腔女高音蔣啟真、男中音陳翰威、朗誦者周明宇與TCO合唱團共演，他會更聚焦在樂曲「音畫感」。

江振豪說，羅偉倫以出色配器技術生動書寫海上各式場景包括寶船出港、航行、軍隊進攻到狂風暴雨等場面，緊扣音樂內想呈現的冒險精神，他認為這齣清唱劇的藝術價值能和管弦樂作品如作曲家德布西（Achille-Claude Debussy）的「海」（La Mer）、作曲家布列頓的4首「海的前奏曲」等相提並論。

江振豪說，這齣作品從個人角度出發，展現跨越文化與國界情誼，以超越「鄭和下西洋」事件視野，看待異文化互動建立起的包容、理解與共好，非常令人感動。

「對我來說，這也正是國樂魅力所在」，江振豪表示，國樂能演繹中國各地、台灣原住民、南洋音樂與當代音樂等各種風格，這種包容對他而言很引以為傲，特別是作品問世20年後，這樣的角度更顯珍貴。

全劇分7個樂章，從鄭和第7次遠航病逝於海上的「海葬」破題開展，「海魂」和「海路」寫出鄭和童年及奉命下西洋創舉；「海緣」造就異國戀曲；「海險」刻畫將士們與狂風巨浪搏鬥的驚心動魄場景；「海誓」重現蘇丹與公主結婚熱鬧場面；最後以「傲海千秋」歌頌鄭和下西洋偉績。