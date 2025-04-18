故宮北院書畫展 邀民眾傾聽畫作的聲音

畫作也能以「傾聽」方式欣賞，故宮北部院區書畫展全新登場，除主題展「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」外，也推出「悅耳—傾聽畫裡的聲音」，聚焦古代畫家如何以筆墨描繪「有聲畫」。

國立故宮博物院策展人、書畫文獻處副研究員許文美今天透過新聞稿表示，緙絲是古代珍貴的絲織品，最遲自唐代起，便將原本應用於毛織的「通經斷緯」技法運用於絲織，使織品能精準細緻呈現圖案。

宋代後，刺繡工藝日益成熟，常以名家書畫為藍本，涵蓋山水、花鳥、人物等題材，展現細膩寫真風格。

「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」精選故宮院藏緙繡珍品，分為「清宮收藏古代緙繡」、「織造華美緙繡」與「以御筆書畫詩文為中心的織繡」3大單元。亮點展品為國寶「緙絲富貴長春軸」，它為存世宋緙精品，以藍色絲線為底，交織牡丹、菊花、芙蓉等花卉，緙工細密，色彩明麗，寓意「富貴長春」。

另一主題展「悅耳—傾聽畫裡的聲音」則以筆畫勾勒聲音意象的畫境世界，許文美表示，此展精選描繪自然與人文聲音意境的「有聲」畫作，如「聽松」、「聽泉」、「聽雨」、「聽琴」等主題，邀請觀眾駐足傾聽畫裡的聲音，像「松下曳杖」描繪策杖文士自小徑走出，駐足凝聽松韻天籟。

此外，故宮例行展覽「國寶聚焦」、「筆墨見真章—故宮書法導賞」也更新展件，「國寶聚焦」精選展出「宋高宗后半身像」與「宋孝宗后半身像」，選自2017年指定為國寶文物的「宋代后半身像」冊，共收錄12名北宋與南宋皇后珍貴畫像。

故宮表示，本季「筆墨見真章—故宮書法導賞」則推薦唐代書法名家顏真卿「劉中使帖」。此帖以大字行草書寫於藍箋上，筆畫對比強烈，空間參差錯落，筆勢雄渾灑脫，為顏氏存世極為罕見的大字行草作品。

「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」明天起展出至7月6日；「悅耳—傾聽畫裡的聲音」展及本季「國寶聚焦」明天起展出至6月22日；本季「筆墨見真章—故宮書法導賞」則至即日起展出至6月29日。