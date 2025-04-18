快訊

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄

故宮北院書畫展 邀民眾傾聽畫作的聲音

中央社／ 台北18日電

畫作也能以「傾聽」方式欣賞，故宮北部院區書畫展全新登場，除主題展「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」外，也推出「悅耳—傾聽畫裡的聲音」，聚焦古代畫家如何以筆墨描繪「有聲畫」。

國立故宮博物院策展人、書畫文獻處副研究員許文美今天透過新聞稿表示，緙絲是古代珍貴的絲織品，最遲自唐代起，便將原本應用於毛織的「通經斷緯」技法運用於絲織，使織品能精準細緻呈現圖案。

宋代後，刺繡工藝日益成熟，常以名家書畫為藍本，涵蓋山水、花鳥、人物等題材，展現細膩寫真風格。

「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」精選故宮院藏緙繡珍品，分為「清宮收藏古代緙繡」、「織造華美緙繡」與「以御筆書畫詩文為中心的織繡」3大單元。亮點展品為國寶「緙絲富貴長春軸」，它為存世宋緙精品，以藍色絲線為底，交織牡丹、菊花、芙蓉等花卉，緙工細密，色彩明麗，寓意「富貴長春」。

另一主題展「悅耳—傾聽畫裡的聲音」則以筆畫勾勒聲音意象的畫境世界，許文美表示，此展精選描繪自然與人文聲音意境的「有聲」畫作，如「聽松」、「聽泉」、「聽雨」、「聽琴」等主題，邀請觀眾駐足傾聽畫裡的聲音，像「松下曳杖」描繪策杖文士自小徑走出，駐足凝聽松韻天籟。

此外，故宮例行展覽「國寶聚焦」、「筆墨見真章—故宮書法導賞」也更新展件，「國寶聚焦」精選展出「宋高宗后半身像」與「宋孝宗后半身像」，選自2017年指定為國寶文物的「宋代后半身像」冊，共收錄12名北宋與南宋皇后珍貴畫像。

故宮表示，本季「筆墨見真章—故宮書法導賞」則推薦唐代書法名家顏真卿「劉中使帖」。此帖以大字行草書寫於藍箋上，筆畫對比強烈，空間參差錯落，筆勢雄渾灑脫，為顏氏存世極為罕見的大字行草作品。

「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」明天起展出至7月6日；「悅耳—傾聽畫裡的聲音」展及本季「國寶聚焦」明天起展出至6月22日；本季「筆墨見真章—故宮書法導賞」則至即日起展出至6月29日。

國寶 國立故宮博物院 畫作

延伸閱讀

故宮北院書畫四展齊發！融書法、繪畫及緙繡的藝術之境

融合書法、繪畫及緙繡 故宮4檔書畫新展明起齊亮相

北環最後一哩路開工 進故宮不必進市中心搭捷運

北環段最後拼圖動工 與故宮設連通道 大直士林僅8分鐘

相關新聞

重大傷病核定書申請不用再跑臨櫃 手機APP10分鐘產出

重大傷病民眾在申請當兵免役、商保理賠、社會福利等常需要申請「重大傷病核定通知書」，以前只能透過在郵寄或是臨櫃方式向健保署...

學童過馬路10車不讓！交部擬修法 肇事致死傷罰3.6萬、吊照

日前網路上流傳一支影片，指桃園市2名小學生過斑馬線，在行穿線中高舉右手30秒，結果竟有10輛車無視不停讓，導致學生被逼退...

醫學中心年底前應完成碳盤查 每年4月公布前一年結果

碳盤查是減碳的基本功，在醫事機構中又以醫學中心為大宗，隨著氣候變遷因應法制定，政府逐步擴大溫室氣體盤查對象，要求具有明確...

台灣寶可夢中心推17款新品！全新毛絨玩具會震動 還有皮卡丘抱枕掀搶購潮

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周新品都讓人期待！明日周六（4月19日）開賣17款寶可夢新品，這次的毛絨玩具和以往「靜態」不同，推出震動款版本，另外還有相遇寶可夢瞬間的周邊商品供粉絲蒐藏，引起熱議。

影／桃園-神戶直航首飛 神戶市議長率團來台訪問

日本神戶機場今天正式升格成國際機場，桃園-神戶航線是首日啟航的國際航線之一，長榮以及星宇兩家航空都有航班首航神戶。神戶市...

南台灣工藝大展今登場 彩繪大師陳玉峰門神修復首曝光

文化部所屬國立台南生活美學館今天舉辦「南台灣工藝大展—生活‧美學‧工藝」開幕典禮暨70年館慶，由成大名譽教授蕭瓊瑞擔任策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。