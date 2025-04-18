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學童過馬路10車不讓！交部擬修法 肇事致死傷罰3.6萬、吊照
日前網路上流傳一支影片，指桃園市2名小學生過斑馬線，在行穿線中高舉右手30秒，結果竟有10輛車無視不停讓，導致學生被逼退走回人行道，還路於民行人路權促進會及桃園市人本交通推動協會今痛批是「國恥」。交通部今表示，此案已向桃園警方聯繫告發，未來也研擬修法，不讓行人肇事致死傷重罰3.6萬，不得考照將提高為4到5年，相關草案已報行政院。
對於桃園市此案，交通部路政及道安司副司長廖振遠表示，有注意到該案並追蹤，也與桃園警方聯繫，警方將會開單，地方也會現勘了解狀況。
廖振遠說，該影片中大約有10輛車經過都沒有禮讓，交通部也很關心這問題，除持續宣導駕駛要禮讓行人，否則可罰1200到6000元、記點3點外，交通部也研議修正「道路交通管理處罰條例」加重處罰。未來若不停讓行人導致肇事，致人輕傷者，罰金提高至1.8萬元，另外吊扣駕照1年提高為2年；另如果不讓行人肇事，導致行人重傷，罰款提高為3.6萬元，吊銷駕照且4年不得再考照；若肇事導致行人死亡，罰則3.6萬元並吊銷駕照，5年內不得再考照，該草案已提報行政院。
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