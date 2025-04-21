

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「好油脂食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大好油脂食物。

提到脂肪，許多人第一反應是敬而遠之，認為它是肥胖與心血管疾病的元兇，然而脂肪其實是身體必需的營養素，也是提供能量的關鍵來源。一般來說，脂肪可分為飽和脂肪與不飽和脂肪，其中飽和脂肪攝取過多可能影響心血管健康；而大眾熟知的Omega-3、 Omega-6則作為多元不飽和脂肪酸，對身體有諸多益處，能維持心血管健康、促進新陳代謝，不過人體無法自行合成，必須仰賴飲食補充。本次就針對「好油脂食物」進行觀測，一起看看哪些食物富含健康油脂，能幫助維持身體機能吧！

每日適量「堅果」保持血管暢通 吃「深海魚」補充DHA提升專注力

觀察近三個月網友針對「好油脂食物」相關話題的討論，「堅果種子」成為話題焦點，其有助於保護心血管健康，並能滋潤肌膚與秀髮，使其更加柔順有光澤。除了健康效益外，堅果的高營養密度也讓它成為控制飲食時的好選擇，有網友認為「堅果真的是讓食物好吃又營養的萬靈丹」、「有時候早餐就吃堅果」，不過也有網友針對攝取量提醒「各種堅果營養成分不一，要自己抓好比例」、「堅果熱量比較高，但是適量食用對減脂有幫助。」此外，不少人建議選擇無糖無鹽的堅果，以確保攝取的是天然的健康油脂，而非額外添加的調味成分。

除了堅果，「深海魚」同樣是網友熱烈討論的健康油脂來源。不少人從小就常聽到「多吃魚很健康」、「吃魚對身體好」的觀念，而深海魚確實富含Omega-3脂肪酸，其中DHA有助於腦部發育，EPA則能發揮抗發炎作用，降低心血管疾病風險。至於該選擇透過飲食攝取魚類，還是額外補充魚油，網友間也有不同見解，有飲食控制者表示「鮭魚和鯖魚是我的最愛」，不只能夠成為蛋白質來源，也「剛好可以補油脂量」，不過也有外食族坦言「很難天天吃魚」，因此選擇透過魚油補充Omega-3，維持健康需求。

而在植物性食物中，由於「豆類」的低飽和脂肪含量高，因此也受到不少網友關注。不過在選擇豆製品時仍需留意製程差異，因為不同品項之間的油脂含量可能差距甚大，以大豆為例，其脂肪有高達85%是不飽和脂肪酸，對於降低心血管疾病風險有一定助益；而百頁豆腐的油脂含量約為傳統豆腐的四倍，因此被不少人戲稱為「罪惡美食」，就有網友笑說「雖然熱量很高但還是好愛」，也有人直言「它本身超不健康，都是油脂」。對於豆類更健康的攝取方式，有網友分享「無糖豆漿是高蛋白飲品，喝一杯就超有飽足感」，並可適時搭配低脂豆腐、毛豆等食材作為日常蛋白補充來源。

除了以上提及的好油脂食物，「黑巧克力」、「酪梨」、「優格」也同樣富含健康脂肪，適量攝取不只有助於維持身體機能，也能讓身體更有活力。在控制熱量的同時，別忽略好油脂的攝取，搭配健康飲食，讓你吃得聰明、吃出好狀態！

告別油膩誤解！盤點8種「好油脂食物」，助你越吃越健康 圖片來源/Unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「好油脂食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/18-2025/3/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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