重大傷病核定書申請不用再跑臨櫃 手機APP10分鐘產出

重大傷病民眾在申請當兵免役、商保理賠、社會福利等常需要申請「重大傷病核定通知書」，以前只能透過在郵寄或是臨櫃方式向健保署業務組申請，現在開通可以透過手機APP「健保快易通」就可獲得。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，為減輕重病民眾長期治療的經濟負擔，共訂有30類重大傷病。民眾若經醫師診治屬健保公告的重大傷病，可以請醫療院所代為申請，或自行檢具相關資料等，向健保署申請重大傷病身分。若通過，除第六類慢性精神病外，皆直接註記於健保卡內，當民眾因為該疾病就醫時，可免收部分負擔。

然而，若罹患重大傷病經申請已經通過核可，需要紙本核定通知書時，以往多需要透過向健保署分區業務組申請。劉林義說，常見用途如向內政部申請當兵免役、商保理賠證明，以及社會福利津貼等狀況，一年申請數約有1.5萬件。

為提供便民服務，健保署在去年12月起已在健保快易通APP新增重大傷病專區，除原有查詢重大傷病申請進度、有效期限外，也可新增下載本人效期內的重大傷病核定通知書功，效力與臨櫃申請核定通知書相同。

申請步驟為登入全民健保快易通APP後，點選下方【醫療查詢】圖示，往下找到【重大傷病進度】並登入；進入【重大傷病證明】，點選【重大傷病證明】後，點選【查詢】。找到欲申請的重大傷病，點選【申請核定通知書】，此時按鈕會變成【產製中】，請於申請10分鐘後，重新進入本畫面下載核定通知書。