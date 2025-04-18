醫學中心年底前應完成碳盤查 每年4月公布前一年結果

碳盤查是減碳的基本功，在醫事機構中又以醫學中心為大宗，隨著氣候變遷因應法制定，政府逐步擴大溫室氣體盤查對象，要求具有明確排放源的事業進行盤查及登錄，其中經衛福部評定為醫學中心者，要在今年底前完成碳盤查、明年公布盤查結果，且未來每年4月要公布前一年的盤查結果。

面對日益嚴峻的氣候與環境挑戰，醫療產業如何在確保高品質醫療服務的同時，實現永續發展，已成為當前重要課題。台北醫學大學今舉行「綠色醫療論壇」，環境部次長葉俊宏指出，我國醫療體系的碳排放量，約占全國總排放量4.6％，略高於全球平均的4.4%，為落實永續發展目標，應強化能源效率評估及改善，減少碳排放量。

衛福部醫事司長劉越萍表示，未來將基於國內醫療機構溫室氣體盤查，與能源管理認證導入概況，分成四類型對象並提供不同對應程度輔導，以推動國內醫療體系邁向淨零趨勢；針對列管對象的因應策略與資源，分為試申報階段、明年一月的正式執行，以及未來每年4月底前填報完前一年度的碳盤資料。

在跨部會推動綠色醫療方面共有3大作為，葉俊宏表示，第一點是擴大盤查，成立醫院碳盤查及減碳輔導團，編制醫療院所碳盤持作業指引，輔導醫院執行碳盤查，並依碳盤查結果提供醫療院所減碳措施建議，追蹤其減碳結果。

第二是深度節能，葉俊宏說，對象為800瓩以上醫院，公立由經濟部，私立及委託經營醫院由環境部辦理；深度節能診斷，針對建物主要耗能設備掛表量測、提供診斷報告並規畫導入能源管理診斷服務（ESCO）；第三是針對各級醫院的環保措施，包含資源循環源頭減量、市內空品、醫療廢水管理、綠色化學與韌性、綠生活及綠色採購、人才培訓及聯合訪視等七大策略十四項措施。

另外，手術室能源需求和空間能耗，為醫院其他空間的3倍，北醫附醫麻醉科主任張淳昭說「周楚除三害，知道自己是最大的惡源就設法找出可以做得更好的地方」，因為麻醉技術的發明，先天就有環保的議題存在，而手術相關碳排的三大因素，就包含麻醉（氣麻藥物）、能源、單次耗材或廢棄物等。