國1北向北斗至員林交流道施工 將封閉全線車道

國道1號北向北斗交流道至員林交流道路段將進行動態地磅建置施工，預計4月29日及30日晚間9時至隔日凌晨6時封閉全線車道，提醒民眾提前改道。

交通部高速公路局中區養護工程分局今天發布訊息指出，因國道1號員林北上動態地磅建置工程，須進行鋼結構吊裝施工，預計北向220公里處北斗交流道至211公里處員林交流道將封閉全線車道。

管制時間為4月29日晚間9時至隔日凌晨6時，以及4月30日晚間9時至隔日凌晨6時，實際封閉時間會依現場施工情況調整。

中區養護工程分局建議，民眾於施工期間，可從北斗交流道改道，行駛縣道150（斗苑路二段）後左轉台1線（中山路），再接台76線（東西向快速公路）至埔鹽系統交流道。

中區養護工程分局表示，行經施工交通管制區域，應依指示及施工導引牌面行駛，並遵守管制人員導引及減速慢行，以確保行車安全。