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時隔8年招募玉山解說、保育志工 巡查監測不輕鬆

中央社／ 南投縣18日電

時隔8年，內政部國家公園署玉山國家公園管理處5月1日到31日招募解說與保育志工，工作包含動植物調查監測、深入山林巡查路線等，任務不輕鬆，但仍有志工已奉獻39年。

玉管處今天發布新聞稿表示，因應日益增加的保育調查、解說教育推廣與登山遊憩安全管理等需求，透過志願服務法招募有志服務及回饋社會者，預計招募培訓50名解說志工與35名保育志工。

玉管處說，解說志工協助推展環境教育、生態解說及諮詢與行政活動支援等；保育志工協助登山安全宣導、保育巡查及環境設施維護、調查監測，報名後須全程參加複審面試考核及培訓課程與實習訓練。

解說志工業務包含導覽遊客認識部落文化及生態、台灣黑熊保育解說、協助環境教育教案到校服務，保育志工協助清除山屋周邊垃圾、山屋光電設施安裝及維護及山區廁所整理維護等，玉管處表示，志工們忠誠度很高，有解說志工從民國75年招募首期服務至今，目前也有90年首期保育志工。

玉管處表示，上次招募是106年，目前解說志工176人、保育志工88人，許多志工服務很久，整體年齡偏高，不乏70多歲仍充滿服務熱忱，為傳承志工作業經驗及因應手作步道、公民科學家計畫等多元業務，時隔8年同步招募解說志工、保育志工。

玉山國家公園 科學家

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