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影／桃園-神戶直航首飛 神戶市議長率團來台訪問

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（左）表示神戶-桃園首航具有非常高的意義，兩個城市交流十分密切。記者季相儒／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左）表示神戶-桃園首航具有非常高的意義，兩個城市交流十分密切。記者季相儒／攝影

日本神戶機場今天正式升格成國際機場，桃園-神戶航線是首日啟航的國際航線之一，長榮以及星宇兩家航空都有航班首航神戶。神戶市議會議長坊恭壽率領神戶市議員以及神戶市觀光局訪團搭乘首航班機來台訪問，桃園市副市長蘇俊賓前來桃園機場接機，桃園市觀旅局也舉行接機儀式歡迎，展現熱情接待與高度重視。

桃園市副市長蘇俊賓表示神戶-桃園首航具有非常高的意義，兩個城市交流十分密切，過去都要透過關西國際機場，但流量非常大、非常擁擠，進出關往往都要1、2個小時，現在桃園跟神戶直航真的非常方便，兩個城市進出關、距離都很方便，相信可以為桃園帶來更多日本觀光客，預期未來整個關西地區透過神戶機場來桃園的人會更多。

神戶市議會議長坊恭壽表示其實很多台灣人住在神戶，所以台灣跟神戶有很大的淵源，希望藉由這次直航希望更多台灣觀光客能到神戶，特別是在六甲山有個搭纜車就可以到的滑雪場，還有神戶牛等美食，希望有更多台灣人來神戶體驗更美好的旅遊行程。

神戶市議會議長坊恭壽（圖）表示其實很多台灣人住在神戶，所以台灣跟神戶有很大的淵源，希望藉由這次直航希望更多台灣觀光客能到神戶。記者季相儒／攝影
神戶市議會議長坊恭壽（圖）表示其實很多台灣人住在神戶，所以台灣跟神戶有很大的淵源，希望藉由這次直航希望更多台灣觀光客能到神戶。記者季相儒／攝影
神戶市議會議長坊恭壽（左四）率領神戶市議員以及神戶市觀光局訪團搭乘首航班機來台訪問，桃園市副市長蘇俊賓（右四）前來桃園機場接機，桃園市觀旅局也舉行接機儀式歡迎，展現熱情接待與高度重視。記者季相儒／攝影
神戶市議會議長坊恭壽（左四）率領神戶市議員以及神戶市觀光局訪團搭乘首航班機來台訪問，桃園市副市長蘇俊賓（右四）前來桃園機場接機，桃園市觀旅局也舉行接機儀式歡迎，展現熱情接待與高度重視。記者季相儒／攝影
桃園市吉祥物ㄚ桃與園哥與樂天女孩一同迎接貴賓的到來。記者季相儒／攝影
桃園市吉祥物ㄚ桃與園哥與樂天女孩一同迎接貴賓的到來。記者季相儒／攝影

台灣人 桃園機場 神戶牛

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