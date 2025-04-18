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南台灣工藝大展今登場 彩繪大師陳玉峰門神修復首曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》集結南部7縣市81位工藝藝術家，更有8位人間國寶，展出13種工藝類別144組，共215件的工藝經典之作。記者吳淑玲／攝影
《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》集結南部7縣市81位工藝藝術家，更有8位人間國寶，展出13種工藝類別144組，共215件的工藝經典之作。記者吳淑玲／攝影

文化部所屬國立台南生活美學館今天舉辦「南台灣工藝大展—生活‧美學‧工藝」開幕典禮暨70年館慶，由成大名譽教授蕭瓊瑞擔任策展人，集結南部7縣市81位工藝藝術家，更有8位人間國寶，展出13種工藝類別144組，共215件的工藝經典之作。

包含文化部指定國寶葉王交趾作品「七賢過關」，以及彩繪大師陳玉峰、蔡草如、陳壽彝、潘春源、潘麗水、潘岳雄等作品聯袂展出更屬罕見，是近年台灣少見的工藝精品饗宴。

文化部長李遠、台南市副市長葉澤山、策展人蕭瓊瑞、人間國寶陳啓村、許春美、陳三火、蔡德太，以及多位藝術家與地方代表到場共襄盛舉。

李遠指出，台南生活美學館70歲生日，也象徵與他同世代人共同走過的文化歷程。早年稱作社會教育館，文化傳遞是「由上而下」；如今轉型為生活美學館，更強調「由下而上」的民間文化力量。他強調，文化不再是被教化、被規訓，而應是生活與土地自然生長的成果。

他提到，上任部長後首次造訪生活美學館，就被在地志工與展覽深深感動，並因此提出「百大文化基地」構想。計畫從全台千餘候選名單中選出百處文化據點，每兩年再進行一次徵選，「我希望不只是百大，更是千大文化基地，讓更多民間文化被看見。」

副市長葉澤山表示，台南向來是工藝重鎮，市府與生活美學館是「好厝邊」，此次也由市文化資產管理處提供25件珍貴藏品共襄盛舉，其中包括彩繪大師陳玉峰為陳德聚堂繪製、修復後首度曝光的門神作品，邀請民眾一同來「開箱」。

策展人蕭瓊瑞說，策畫一場橫跨世代、工藝類別多元的展覽是他的夢想，此次集結南部七縣市81位工藝藝術家，從漢人到原住民，從前輩到新秀，每件作品都是對生活與美的極致詮釋。

8位人間國寶為許漢珍(木雕)、陳壽彝(彩繪)、葉經義(木雕)、許春美(繡黼、織染)、杜牧河(泥塑)、陳三火(剪黏)、陳啓村(木雕)、蔡德太(木雕)。

《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》集結南部7縣市81位工藝藝術家，更有8位人間國寶，展出13種工藝類別144組，共215件的工藝經典之作。記者吳淑玲／攝影
《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》集結南部7縣市81位工藝藝術家，更有8位人間國寶，展出13種工藝類別144組，共215件的工藝經典之作。記者吳淑玲／攝影
彩繪大師陳玉峰神荼與鬱壘門神修復亮相。記者吳淑玲／攝影
彩繪大師陳玉峰神荼與鬱壘門神修復亮相。記者吳淑玲／攝影
《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》今天開幕，文化部長李遠（右五）、台南市副市長葉澤山（右五）等一同見證。記者吳淑玲／攝影
《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》今天開幕，文化部長李遠（右五）、台南市副市長葉澤山（右五）等一同見證。記者吳淑玲／攝影

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