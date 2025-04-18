嘉義阿里山螢火蟲大爆發 全台唯一閃耀螢光鐵道超浪漫

螢火蟲來了！嘉義縣阿里山區環境佳，棲息超過40個品種螢火蟲，數量高居全台之冠，近期氣候適宜、螢況佳，入夜就能在步道看見點點螢光，縣長翁章梁介紹23處夢幻賞螢秘境，結合親子步道、部落文化、鐵道風光，規畫1、2日賞螢遊程，最少2人就能成行。

縣長翁章梁表示，台灣可以看見約60個品種螢火蟲，其中嘉義縣是全台擁有最多螢火蟲品種的縣市，阿里山區棲息就有超過40個品種，超過台灣能看見品種的一半，4月至6月是賞螢最佳時機，今年精選23處賞螢秘境，邀請大家把握時間，欣賞螢火蟲夢幻美景。

文觀局指出，今年推出23處賞螢秘境，包括「鐵道賞螢」梅山鄉梨園寮車站，竹崎鄉水社寮車站、奮起湖車站；「步道賞螢」梅山鄉竹林茶坊、竹坑溪步道、野薑花步道，竹崎鄉圓潭生態園區、光華賞螢步道，番路鄉公興森泰園區、二延平步道。

「秘境賞螢」梅山鄉遇見彩虹生態村、瑞里戀戀螢光復育地、南天巨屏、綠之戀奇異果園區，阿里山鄉豐山社區、十字社區，中埔鄉嘉大社口實驗林場；「部落賞螢」阿里山鄉來吉部落百合廣場、里佳部落親水生態公園、茶山部落屯阿巴娜步道、樂野部落迷糊步道、福山古道出口及阿將的家23咖啡館旁山坡。

嘉義縣文觀局今年攜手旅遊業者，AiTravel有愛旅行社推出1日賞螢遊程，可至高鐵或台鐵站接駁，下午出發、晚上有賞螢導覽，湊滿4人每人只需1千元；可樂旅遊推出2日自由行，結合阿里山小火車、賞螢秘境及祝山日出，每人5999元起，搭乘台灣好行則只需2999元。