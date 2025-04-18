國健署破除HPV三大迷思 提醒沒性行為仍可能感染

人類乳突病毒（HPV）跟多種癌症相關，國健署今天提醒3大迷思，尤其不少人誤以為沒有性行為就不會傳染，其實HPV可透過皮膚、黏膜或體液接觸傳播，無論有沒有性行為都要當心。

人類乳突病毒是一種DNA病毒，目前已知200多型，可分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。HPV不但是女性子宮頸癌最大元凶，也跟頭頸癌、性病（菜花）息息相關。

儘管HPV主要經由性接觸傳染，不過衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒3大迷思，第一個就是「我沒有性行為，應該不會感染人類乳突病毒吧？」事實上，人類乳突病毒可透過皮膚、黏膜或體液接觸傳播，即使沒有性行為，仍可能感染。

第二個迷思「接種HPV疫苗後，就不需要做子宮頸抹片檢查？」也是錯誤的。國健署強調，疫苗並非100%預防所有型別的人類乳突病毒，仍須定期做子宮頸抹片篩檢確保健康。

迷思三則是誤認「接種HPV疫苗會影響生育能力或導致嚴重副作用。」國健署表示， 截至目前為止，全球已有超過140個國家實施HPV疫苗接種計畫，而且世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等監測結果皆顯示HPV疫苗具安全性，目前並無證據顯示HPV疫苗會影響生育能力或導致嚴重不良反應。

國健署表示，接種疫苗後，最常見的副作用為施打部位紅腫、輕微發燒、暈眩等，症狀通常在幾天內消失，極少數人可能出現過敏反應，但發生機率極低，整體安全性高。

國健署癌症防治組長林莉茹說明，衛福部參考WHO的建議，自民國107年起採入校方式提供國中女生公費HPV疫苗接種服務，最近2年接種率皆達9成。

林莉茹指出，目前核可的HPV疫苗能有效預防超過70%的人類乳突病毒感染，然而為達到最佳的防護效果，即便已完成疫苗接種，專家仍建議25歲以上女性每3年進行至少1次的子宮頸抹片檢查。這不僅能及早發現子宮頸細胞病變，還能及早介入治療，顯著降低癌變風險。