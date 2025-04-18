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心臟繞道手術後成蒟蒻男 接受體外震波治療重振雄風

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
泌尿科主治醫師黃品叡表示，體外震波治療已能成功治療性功能障礙。圖／大甲李綜合醫院提供
泌尿科主治醫師黃品叡表示，體外震波治療已能成功治療性功能障礙。圖／大甲李綜合醫院提供

台中大甲一名50多歲的男子，日前害羞地跟醫師透露，因曾經做過心臟繞道手術，手術後體重飆升，以致在房事上總是提不起勁，經過大甲李綜合醫院醫師建議下，使用體外震波治療，治療幾次後克服性功能障礙，他說，目前在性事上已經能重拾信心，與太太的感情也更親密。

泌尿科醫師黃品叡表示，該名男子有高血壓、高血脂、心臟病，幾年前心臟曾動過手術，由於術後減少運動，也不能有激烈運動，沒想到體重飆升破百，變胖後，因為外生殖器被厚厚的脂肪埋住，所以外觀上看起來變短，男子失去信心，也間接妨礙到性生活，逐漸失去親密行為。

黃品叡說，這名男子日前因頻尿、夜尿到台中就診，醫師檢查發現有輕微攝護顯肥大，趁著治療攝護腺肥大時，提起勇氣說出自己性方面的困擾，由於患者心臟開刀過，也有服用抗凝血劑，不適合使用威爾鋼或犀利士等治療治療勃起功能障礙，因此，建議使用體外震波治療性功能障礙。

黃品叡說，經過4次治療，每次療程15分鐘，患者最近回診時，透露自己性功能已經明顯改善，不僅床事上重新獲得信心，與妻子的感情也親密，「我最滿意的便是恢復性生活，而且覺得自己好像年輕10歲。」

李綜合醫院表示，體外震波治療是透過特殊的探頭，把高能量機械波傳遞到深層軟組織，以刺激受傷組織產生新生血管、促進血液循環，再透過低能量震波治療，打通海綿體的血脈，藉由新生的血管讓陰莖勃起硬度和維持時間增長，不必靠藥物便能治療勃起功能障礙的第一線工具。

泌尿科主治醫師黃品叡表示，體外震波治療已能成功治療性功能障礙。圖／大甲李綜合醫院提供
泌尿科主治醫師黃品叡表示，體外震波治療已能成功治療性功能障礙。圖／大甲李綜合醫院提供

勃起 手術 醫師

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