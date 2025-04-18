心臟繞道手術後成蒟蒻男 接受體外震波治療重振雄風

台中大甲一名50多歲的男子，日前害羞地跟醫師透露，因曾經做過心臟繞道手術，手術後體重飆升，以致在房事上總是提不起勁，經過大甲李綜合醫院醫師建議下，使用體外震波治療，治療幾次後克服性功能障礙，他說，目前在性事上已經能重拾信心，與太太的感情也更親密。

泌尿科醫師黃品叡表示，該名男子有高血壓、高血脂、心臟病，幾年前心臟曾動過手術，由於術後減少運動，也不能有激烈運動，沒想到體重飆升破百，變胖後，因為外生殖器被厚厚的脂肪埋住，所以外觀上看起來變短，男子失去信心，也間接妨礙到性生活，逐漸失去親密行為。

黃品叡說，這名男子日前因頻尿、夜尿到台中就診，醫師檢查發現有輕微攝護顯肥大，趁著治療攝護腺肥大時，提起勇氣說出自己性方面的困擾，由於患者心臟開刀過，也有服用抗凝血劑，不適合使用威爾鋼或犀利士等治療治療勃起功能障礙，因此，建議使用體外震波治療性功能障礙。

黃品叡說，經過4次治療，每次療程15分鐘，患者最近回診時，透露自己性功能已經明顯改善，不僅床事上重新獲得信心，與妻子的感情也親密，「我最滿意的便是恢復性生活，而且覺得自己好像年輕10歲。」