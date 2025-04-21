顏色不對、長期腹瀉要小心？網議4大排便警訊！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「排便警訊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的4大排便警訊。

排便狀況是身體健康的重要指標，從糞便顏色、形狀到排便習慣等變化，都可能透露潛在的健康問題。因此，在日常生活中，關注自己的排便情況十分重要，而究竟有哪些排便警訊應該多加小心呢？讓我們一起來一探究竟吧！

「糞便顏色異常或帶血」恐與腸胃及消化道疾病有關 「氣味異常」多補充蔬果及水份有望改善

▲ 網友熱議4大排便警訊 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對排便警訊的討論，以「糞便顏色異常或帶血」最受熱議，腸胃科醫師指出，在排除食物及藥物等因素以後，若糞便呈現如綠色、灰白色、紅色或黑色等異常顏色，就可能與腸胃及消化道的相關疾病有關，而若糞便表面帶血，則可能是痔瘡所導致，均需進一步檢查才能釐清。有醫師於節目中分享，曾收治一名因長期排便帶血而就醫的病患，最終確診大腸癌，僅半年便離世，引起民眾熱議，留言提醒在飲食中應多補充膳食纖維，「蔬菜、水果非常重要」。

此外，「長期便秘/腹瀉」也是備受討論的警訊，醫師提醒，若便秘情形超過三週，或是腹瀉問題超過四週以上，應儘早就醫查明原因，以防演變為更嚴重的疾病。一位網友便發文求助，指出自己「每天喝超過3000cc以上的水，然後還有吃益生菌，蔬菜」，卻仍嚴重便秘，不知該如何解決，引來曾患大腸癌的網友建議，不論發文者是否屬於大腸癌的高風險年齡層，都應「去照一下大腸鏡」。還有一位網友以「拉了快一整年肚子」為題發文分享，自己因長期腹瀉就醫檢查，才發現「腸子長期發炎，長了好幾顆發炎性瘜肉」，認為可能是因爲未定期正確清洗保溫杯所致，引起網友熱議；有醫師對此事件回應，指出「即使保溫杯中只是盛裝溫熱的茶水，飲用完仍應每天以洗碗精、菜瓜布或海綿刷清洗後晾乾，才能避免產生腸胃道不適的症狀」。

而排便或放屁的「氣味異常」同樣是不少網友關注的狀況，有大腸直腸肛門外科醫師說明，排便跟放屁臭不臭與大腸癌雖無直接關聯，但氣味異常是腸胃道蠕動型態改變的徵兆，因此民眾仍需小心。部分人可能因攝取過多肉類及酒精等飲食，而導致糞便較臭，便有網友分享，可以多補充蔬果及水份，以減少異味情形，「我媽之前有買過青汁給我喝，感覺真的便味沒那麼臭了！」此外，亦有醫師指出「排便習慣改變」是大腸癌的不明顯症狀之一，如原本常便秘，卻突然轉為腹瀉，也應多加留意。

除了注意上述的排便警訊外，攝取健康飲食、補充足夠水分、多運動與定期健康檢查也是維持腸胃健康的關鍵。不論是糞便顏色異常、長期腹瀉便秘或其他異常情況，成因可能都各不相同，不妨參考以上網友們的經驗，多留意自身的排便情形，在發現異狀時盡速就醫，尋求專業協助！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「排便警訊」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/18-2025/3/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw