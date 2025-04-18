全國腸病毒重症通報提高 桃衛生局曝「關鍵」

每年春夏交替之際，正是腸病毒流行的高峰期，依據衛生福利部疾病管制署數據統計，今年全國重症通報數也增加，顯示今年疫情仍不可輕忽。桃園市長張善政今至國小教導學童正確的洗手方式表示，好好洗手可以避免感染腸病毒機會。桃園市衛生局長賈蔚說，過去疫情大家養成乾洗手模式，但腸病毒需濕洗手才能有效杜絕。

張善政今至平鎮區復旦國小與孩童一起透過洗手互動劇與洗手舞帶動唱，宣導並學習正確「洗手5時機」及「洗手5步驟」。張善政表示，最近資料顯示，春夏交接桃園到醫院看腸病毒個案數，比往年5年高，特別向學童宣導洗手時機、教導如何正確洗手，養成清潔好習慣，降低感染機率。因腸病毒一但感染會非常痛苦，發高燒、全身無力還要打針吃藥，好好洗手可以避免感染腸病毒機會。

衛生局指出，今年4月6至12日腸病毒門急診就診人次全國為3057人次，低於去年同期9913人次；桃園市腸病毒門急診就診人次為312人，低於去年同期1470人；全國腸病毒感染併發重症累計6例確診病例，其中3例死亡，去年同期1例確診，0死亡；桃園市近5年同期皆無腸病毒感染併發重症確診病例。

賈蔚說，前5年疫情社交活動少，也有很多嚴格管制隔離措施，現在疫情過去恢復正常，大家接觸機會多，但已養成乾洗手模式，但腸病毒用乾洗手消毒效果差，一定要濕洗，今天再次提醒大家洗手的時機及完整性步驟。