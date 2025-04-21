全台「Top8」宗教盛會排行出爐！「這活動」吸引超過百萬信徒



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「台灣宗教盛會」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大台灣宗教盛會。

台灣擁有多元且深厚的宗教文化，每年舉辦的宗教盛會不僅凝聚信仰力量，更展現地方特色與傳統。從百萬人共襄盛舉的大甲媽祖遶境、傳承百年的東港迎王平安祭，到挑戰體能與意志的白沙屯媽祖徒步進香，每一場活動都承載著信徒的虔誠與熱情，同時這些盛會也吸引國內外遊客參與，親身感受台灣宗教信仰的獨特魅力。接下來一起看看台灣還有哪些盛大的民俗慶典吧！

三月瘋媽祖「大甲、白沙屯」百萬香客朝聖 三年一次「東港迎王」燒王船壯觀登場

▲ 網友熱議8大全台宗教盛會 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察過去一年網路對台灣宗教盛會的討論，日前甫畫下句點的「大甲媽祖遶境進香」無疑是最受矚目的活動。這場盛事被 Discovery 頻道譽為「全球三大宗教活動之一」，每年吸引超過百萬名信徒徒步隨行，路線橫跨彰化、雲林、嘉義等地，全程超過 300 公里。有首次參與的信眾在討論區發文表示「過兩天要去大甲媽參加進香遶境，整個有點緊張」，並詢問是否有需特別注意的事項，引來資深香客回應「我走四年了，一切就隨性走就好」、「很 chill，處處有人情味」，鼓勵道「別緊張喔很好玩的」。不僅如此，這場遶境對許多信徒而言，更是一場心靈的旅程，便有網友分享「去年人生很迷惘，也是走大甲媽找方向」，在汗水與腳步中感受媽祖的庇佑，「過程雖然辛苦，但內心充滿感動」，認為這場盛典已成為台灣無形文化資產的重要象徵。

同樣備受矚目的還有「東港迎王平安祭」，這項三年一次的宗教盛會源於清朝，至今已有百年歷史。迎王祭最重要的儀式便是「燒王船」，象徵送走瘟疫與不祥，祈求地方平安，有當地民眾分享「東港人過年可以不回家，迎王必須回」，可見其對當地人的重要性。儀式進行時，王船逐漸被熊熊烈火吞噬，信眾虔誠祈願，畫面震撼人心，讓參與民眾表示「站在火光前，看著王船在火中慢慢燒盡，心裡真的很震撼」。這場盛典不只是地方文化的傳承，更凝聚了信仰的力量，讓無數信眾在煙火中寄託願望，祈求未來三年風調雨順、國泰民安。

此外，「白沙屯媽祖徒步進香」也受到熱烈討論，不同於大甲媽祖遶境的固定路線，白沙屯媽祖進香完全依靠轎夫與神意指引，路線與休息時間皆無法預測，因此考驗的不僅是體力，更是對媽祖的信念。許多擁有進香經驗的網友分享「急行軍的時候真的沒辦法停下來休息」、「去現場跟過一小段，其實走很快」，更提醒「記得先練好腳力」，才能跟上隊伍腳步。也有人感性形容這段旅程「每個人的答案都不同，但我們的腳步最終都會匯聚成同一條信仰之路」、「每一步都是對自己的挑戰」，這種充滿未知的行進方式，讓參與者深刻體會信仰的純粹與力量，也為整個進香行程增添了神秘色彩。

台灣的宗教盛會不僅承載著深厚的信仰與歷史，也展現了地方文化的獨特魅力，除了上述三項民俗盛典，包含以鞭炮掃除晦氣的「台南鹽水蜂炮」、「台東炮炸寒單爺」及每三年舉辦一次的「西港刈香」等等也都是討論度相當高的文化慶典，若你也想體驗信仰的力量與感動，不妨走一趟現場，親眼見證那些熱血又感動人心的時刻！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣宗教盛會」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/01-2025/03/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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