快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

聽新聞
0:00 / 0:00

60歲房仲女王突倒下成植物人 經這治療喚醒她...會哭還會笑

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師王星翰（右）說明，經顱磁刺激治療是種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡。圖／台中醫院提供
醫師王星翰（右）說明，經顱磁刺激治療是種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡。圖／台中醫院提供

台中一名60歲房仲女王與女兒聯手一年成交的業績逾億元，一年多前帶客戶看房時昏迷倒下，送醫搶救仍昏迷，家人不放棄以中西醫合治數個月後，她出現哭泣、笑容等反應，女兒開心說，「相信媽媽會醒來，陪我再創新紀錄！」

衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰說，患者昏迷後緊急送醫，檢查發現出血性腦中風，雖緊急開刀清除血塊，仍因事發途中疑似缺氧造成持續昏迷，昏迷指數約在7，呈現昏睡狀態。但家屬不放棄，術後三個月接受醫療團隊建議高壓氧、針灸與持續經顱磁刺激（RTMS）治療，希望喚醒她。

半年後，女兒照往常跟她談到懷念的親友時，她突然哭了起來，原本醫療團隊以為只是無意識反射行為，但往後幾天女兒又提到昔日兩人聯手拿下該店「銷售王」紀錄時，她又開心的笑了出來，甚至提到她討厭的人時她還會嘟嘴巴出現憤怒的表情，讓女兒振奮不已。

王星翰說明，患者在腦傷後接受高壓氧促進腦組織代謝與提供神經保護，並持續一年針灸、經顱磁刺激治療，目前患者昏迷指數從7分升高到10分左右，且持續治療中；這段期間家屬明顯感覺到原本沒有表情的媽媽，後來聽到家人說話內容會出現哭泣、生氣、微笑的情緒反應與表情，是相當難得的突破與進步。

王星翰說明，經顱磁刺激治療是種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡，調解失衡的的大腦，增進神經可塑性，目前主要治療腦傷、焦慮、憂鬱、神經痛等患者。

王星翰指出，近兩年來針對4名50歲至80歲、昏迷指數6分至7分的腦缺氧或術後腦傷患者經顱磁刺激治療，大約治療30次後，可以觀察到不同程度的甦醒反應，患者經治療後昏迷指數最高提高到13分，醫療團隊希望藉多一種治療選擇，提供更多患者重生的機會。

患者 指數

延伸閱讀

桃園婦人因這觀念乳癌變四期 醫師跨科精準治療6年穩病況

院內信喊話卻傳成關病房危機 成大：盼各界理解與支持

蔡英文、蕭美琴南下探望 高醫今說明：陳菊整體復健狀況穩定

衛福部曝兒童受虐性腦傷5年63件 9成受虐者為2歲下嬰兒

相關新聞

愈來愈熱、北部午後雨 下周二晚起變天全台雷雨又降溫

未來幾天暖熱，要防曬、多補充水分。中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，周末北台灣、山區留意午後雷陣雨。這段時間金馬容易有霧，...

新冠夏季恐掀新一波流行 專家籲3大族群打疫苗

今天夏季恐怕重演去年夏季的新冠疫情高峰威脅，但長者新冠JN.1疫苗接種量卻不到兩成，有超過9成5的新冠重症患者都沒有接種...

北部今轉雨 吳德榮指這天全台飆35度恐創今年最熱 下周三起防強對流

今晨平地最低氣溫約17至21度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨...

鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存方法：避開2處、綁橡皮筋會變質

鹽巴是最常見的調味料之一，民眾通常一買就是一大包，用不完就用橡皮筋綑綁然後冰在冰箱裡，不過這樣的保存是正確的嗎？日本廚師Papuchan提醒千萬不要這麼做，並教大家鹽巴的正確保存方法。

1類人「免疫系統叛變」致菜瓜布肺 醫：最終恐呼吸衰竭

今年57歲的馬妞（馬維欣）多年前因為咳到睡不著，檢查後才發現肺部纖維化就像是「菜瓜布」，去年更透露罹患12種疾病，包括免...

曾罹「骨髓衰竭」 病友邵永曦 促成和信醫院與蒙古合作

台灣兒童重症協會專案負責人邵永曦多年前罹患「骨髓衰竭」，至和信醫院接受治療，至今康復5年，還能正常打籃球。他在治療過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。