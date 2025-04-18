台灣觀巴買1送1 花蓮、屏東再推3折優惠

交通部觀光署為提振國民旅遊市場，今年推出「台灣觀巴」1月1日至10月31日2人同行1人免費，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，按季加碼為3折優惠，包括花蓮、屏東等，都有優惠套裝行程可選。

為促進花蓮地區觀光，觀光署特別加碼台灣觀巴「花蓮地區」套裝遊程1折優惠活動，因遊客反映熱烈，已提前達成預期效益，自5月1日起至9月1日止，花蓮地區將續推3折優惠。另為鼓勵民眾前往屏東墾丁地區觀光，配合2025台灣仲夏節引客，自6月1日至9月1日，加碼「屏東地區」套裝遊程3折優惠。

觀光署表示，為了促進國內旅遊，已輔導21家旅行業者推出81條「台灣觀巴」套裝遊程提供優惠措施，行程遍布全台百大景點，除前述花蓮及屏東地區外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，加碼3折優惠地區，包括自4月起至6月之苗栗、台中、南投、澎湖等地區；7月至10月之基隆、宜蘭、新竹縣市、雲林、嘉義縣市、台南、台東、金門等地區。

相關詳情請至台灣觀巴官網（ https://www.taiwantourbus.com.tw ）查詢。